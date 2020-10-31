4人同行1人免費！「金舌燒肉」吃到飽升級　韓式炸雞、部隊鍋免費無限吃

燒肉控先卡位！為迎接週年慶，源自日本的頂級燒肉吃到飽的「KINTAN BUFFET 金舌燒肉」，特別推出15道韓國料理免費升級無限吃，包含人氣不敗的起司炸雞、經典韓國部隊鍋等，平日更加碼「四人同行一人免費」優惠，讓大家不僅能日韓兩吃，還能省荷包吃大餐，活動將於2020/11/9截至2021/01/08，連續61天絕對要吃爆！

金舌燒肉標榜金舌等級的美味。圖／金舌燒肉提供

東京著名燒肉專賣店「金舌燒肉」主打無限供應的高品質肉品，本回為歡慶駐台兩周年，結合日韓美食，加碼提供多達15道的韓國道地料理，像是「韓國UFO炸雞」、「KINTAN特製韓國部隊鍋」、「韓風辣炒起司辛拉麵」以及韓式烤肉必備的「特選厚切豬五花」與「KINTAN壺漬上胸牛五花」等，主食、副餐統統能夠免費開吃。

「KINTAN特製韓國部隊鍋」為秋冬限定，15道韓國料理於活動期間內皆可免費升級吃到飽。圖／金舌燒肉提供 SHABUSATO&KINTAN BUFFET ATT 4 Recharge店僅限KINTAN BUFFET適用此活動，SHABUSATO部分不參予本優惠活動。圖／金舌燒肉提供

好康從2020/11/9起至2021/01/08為止，長達整整兩個月超欠吃，而若在活動期間平日週一至週五到店消費，只要成功於用餐前一天完成訂位，即可享「四人同行一人免費」，八人同行可享兩人免費，以此類推。不過提醒大家，活動預約僅限門市現場、電話及網路訂位系統等訂位方式，結帳金額另加收10%服務費，特殊節日12/31、1/1不適用四人同行優惠。

延伸閱讀：

．開吃石二鍋免排隊！萊爾富開賣「12MINI」經典平價小火鍋

．大苑子「黑色蜜仙草霜淇淋」限時4日慶萬聖節！人氣手搖通通化身冰品好欠吃