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爭鮮「免費吃」11月強勢回歸！全台限定4家，挑戰盤數超過身高不用錢

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
爭鮮「大胃王活動」要起跑囉，盤數高超過身高，即可「免費」吃！ 圖／IG網友Nick C.H.Wang授權
爭鮮「大胃王活動」要起跑囉，盤數高超過身高，即可「免費」吃！ 圖／IG網友Nick C.H.Wang授權

爭鮮大胃王活動正式回歸啦！從11月起的每個週二，不限時段參加，只要在50分鐘內，吃的盤數能超過自己的身高即挑戰成功，爭鮮將全額免費送你吃，快尋找你身邊的「大胃王」，一起挑戰囉！

爭鮮迴轉壽司是台灣知名的連鎖平價壽司店，常常會有新品優惠或配合節慶推出特色壽司料理。這回爭鮮迴轉壽司睽違已久的大胃王挑戰賽重出江湖，不過只限定四家門市舉行，分別是台北的台大店、宜蘭的礁溪店、台中的高工店以及高雄左營環球店。屆時若無法如期挑戰成功（未能盤數超過身高），也將以優惠價計價，超過15盤者，以每盤20元計算；超過100盤者，更以每盤15元計價。

若未吃到自己身高也沒關係，還有超過100盤享半價，或超過15盤享單盤20元優惠。 圖／爭鮮臉書粉專
若未吃到自己身高也沒關係，還有超過100盤享半價，或超過15盤享單盤20元優惠。 圖／爭鮮臉書粉專

值得注意的是，參加者需超過法定年齡16歲方能參賽，報名方式採用網路下載報名表，並於先場排隊攜帶身分證報名。過去最高紀錄為知名網紅丁聰明的116盤，今年會不會有新的挑戰者突破新高呢，別猶豫，快揪團一起挑戰「爭鮮大胃王」吧！

「爭鮮大胃王」活動

比賽時間：11/3、11/10、11/17、11/24，不限時段報名參加 (最後入場時間20:30)

比賽地點：限定台灣四家門市，分別為台北台大店、宜蘭礁溪店、台中高工店、左營環球店

比塞規則：食量超過15盤，20元/盤計價；超過100盤，15元/盤計價；超過自己身高「免費」請你吃

報名表下載：https://reurl.cc/A8Xzme

爭鮮以平價壽司搶攻壽司市場。 圖／爭鮮官方網站
爭鮮以平價壽司搶攻壽司市場。 圖／爭鮮官方網站

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壽司 礁溪

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