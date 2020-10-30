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爭鮮「免費吃」11月強勢回歸！全台限定4家，挑戰盤數超過身高不用錢
爭鮮大胃王活動正式回歸啦！從11月起的每個週二，不限時段參加，只要在50分鐘內，吃的盤數能超過自己的身高即挑戰成功，爭鮮將全額免費送你吃，快尋找你身邊的「大胃王」，一起挑戰囉！
爭鮮迴轉壽司是台灣知名的連鎖平價壽司店，常常會有新品優惠或配合節慶推出特色壽司料理。這回爭鮮迴轉壽司睽違已久的大胃王挑戰賽重出江湖，不過只限定四家門市舉行，分別是台北的台大店、宜蘭的礁溪店、台中的高工店以及高雄左營環球店。屆時若無法如期挑戰成功（未能盤數超過身高），也將以優惠價計價，超過15盤者，以每盤20元計算；超過100盤者，更以每盤15元計價。
值得注意的是，參加者需超過法定年齡16歲方能參賽，報名方式採用網路下載報名表，並於先場排隊攜帶身分證報名。過去最高紀錄為知名網紅丁聰明的116盤，今年會不會有新的挑戰者突破新高呢，別猶豫，快揪團一起挑戰「爭鮮大胃王」吧！
「爭鮮大胃王」活動
比賽時間：11/3、11/10、11/17、11/24，不限時段報名參加 (最後入場時間20:30)
比賽地點：限定台灣四家門市，分別為台北台大店、宜蘭礁溪店、台中高工店、左營環球店
比塞規則：食量超過15盤，20元/盤計價；超過100盤，15元/盤計價；超過自己身高「免費」請你吃
報名表下載：https://reurl.cc/A8Xzme
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