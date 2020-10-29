超開胃！潮味決推「日式湯咖哩、麻油雞風味」湯滷新口味，薑黃入湯暖心又暖胃

時序慢慢進入冬季，來碗暖心又暖胃的麵食料理吧！人氣滷味品牌「潮味決」顛覆滷味框架，將於11/2推出季節限定新口味「咖哩遇見湯」和「咖哩小心乾」。有別於一般濃稠的日式咖哩，源自北海道札幌的湯咖哩，湯汁清爽淡口，是秋冬令人愛不釋手的日式風味。

咖哩是台灣民眾最愛的國民美食之一，此次潮味決的主廚們，擷取日式湯咖哩的鮮甜順口，加入小茴香、荳蔻、肉桂等數十種香料，研發出和台式滷味風味絕配的全新口味。 潮味決湯滷新口味「咖哩遇見湯」。 圖／潮味決

「咖哩遇見湯」以充滿馥郁香氣的日式咖哩，注入潮味決的獨門秘製滷湯，交織出讓人一吃就上癮的湯滷風味。入口時，誘人的咖哩香氣撲鼻而來，濃而不膩的鹹香咖哩湯，在紅辣椒的提味之下，與湯頭自帶的蔬菜甜味相得益彰。「咖哩小心乾」靈感來自台灣人必吃的家庭美食「乾拌麵」，主廚秘製的咖哩淋醬，搭配乾拌的料理方法，創作出全台首創的乾咖哩滷味。以多種嚴選香料搭配，堆疊出鹹香交疊的豐富層次感，入口時咖哩香氣在舌尖引爆，讓人食慾大開，欲罷不能。

不僅如此，潮味決主廚們復刻經典台式湯品「麻油雞」，結合養生聖品薑黃，打造出秋冬人氣口味「麻油遇薑黃」。薑黃的的清淡辛香替湯頭注入層次香氣，配上生薑的溫潤風味，與老店「信成」飄香百年的迷人麻油香，組成迷人的「麻油雞風味」湯滷口味。