聽新聞
test
0:00 / 0:00
開吃石二鍋免排隊！萊爾富開賣「12MINI」經典平價小火鍋，加碼檸檬冬瓜冰沙免費送
鍋控手刀衝！王品旗下石二鍋近年新開鍋物品牌「12MINI」主打獨享式小火鍋，每款百元起就吃得到，高CP值的鍋物成為小資族們的美食口袋名單，用餐時間人潮不斷。如今12MINI與萊爾富聯名，讓粉絲們不必排隊，在超商就能吃到招牌湯頭，還能買回家作為近期冷天懶得出門時的最佳餐點呢！
「萊爾富Ｘ12MINI」獨家聯名商品即日起正式上市，本回品牌進駐萊爾富的微波區，推出「12MINI經典沙茶鍋」，不僅喝得到特製湯頭，每鍋皆附豐富配料，包含豬前腿肉、蔬菜及魚卵卷、腐皮卷、小貢丸、凍豆腐等人氣火鍋料，準備刷新超商微波產品新境界。而另一款隱藏版「義式番茄雞胸湯沙拉」口味則走清爽健康路線，酸甜風味的湯底搭配份量足的蔬菜，不油膩的滋味適合正在健身、養身的人。
「經典沙茶鍋」售價109元、「義式番茄雞胸湯沙拉」則為69元，2款新品販售至2021/2/9止，於超商動動手指、簡單微波即可立即享用。值得一提的是，即日起只要於萊爾富消費12MINI聯名品項，就能獲得小白單，憑券到12MINI全台門市消費任一鍋，即可免費兌換石二鍋粉絲熟悉的「正直檸檬冬瓜冰沙」，完整吃鍋體驗。數量有限，送完為止。
延伸閱讀：
．台北鍋控85折開吃！錢都涮涮鍋「日系二代店」首度進駐市民大道
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言