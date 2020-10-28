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開吃石二鍋免排隊！萊爾富開賣「12MINI」經典平價小火鍋，加碼檸檬冬瓜冰沙免費送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
12MINI 2018年作為石二鍋子品牌登場，憑藉平價及一人也能爽吃的特色，成為許多小資族的必吃美食之一。圖／IG@satani815授權
12MINI 2018年作為石二鍋子品牌登場，憑藉平價及一人也能爽吃的特色，成為許多小資族的必吃美食之一。圖／IG@satani815授權

鍋控手刀衝！王品旗下石二鍋近年新開鍋物品牌「12MINI」主打獨享式小火鍋，每款百元起就吃得到，高CP值的鍋物成為小資族們的美食口袋名單，用餐時間人潮不斷。如今12MINI與萊爾富聯名，讓粉絲們不必排隊，在超商就能吃到招牌湯頭，還能買回家作為近期冷天懶得出門時的最佳餐點呢！

圖／IG@satani815授權
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「萊爾富Ｘ12MINI」獨家聯名商品即日起正式上市，本回品牌進駐萊爾富的微波區，推出「12MINI經典沙茶鍋」，不僅喝得到特製湯頭，每鍋皆附豐富配料，包含豬前腿肉、蔬菜及魚卵卷、腐皮卷、小貢丸、凍豆腐等人氣火鍋料，準備刷新超商微波產品新境界。而另一款隱藏版「義式番茄雞胸湯沙拉」口味則走清爽健康路線，酸甜風味的湯底搭配份量足的蔬菜，不油膩的滋味適合正在健身、養身的人。

圖／IG@satani815授權
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「經典沙茶鍋」售價109元、「義式番茄雞胸湯沙拉」則為69元，2款新品販售至2021/2/9止，於超商動動手指、簡單微波即可立即享用。值得一提的是，即日起只要於萊爾富消費12MINI聯名品項，就能獲得小白單，憑券到12MINI全台門市消費任一鍋，即可免費兌換石二鍋粉絲熟悉的「正直檸檬冬瓜冰沙」，完整吃鍋體驗。數量有限，送完為止。

圖／IG@satani815授權
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