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12分上桌！繼光香香雞推冷凍「香香炸雞」 在家輕鬆吃
在宅經濟持續發燒的狀況之下，老字號的「繼光香香雞」自即日起全新推出「香香炸雞」冷凍包，讓民眾在家裡只要花12分鐘加熱，就可以輕鬆品嚐到現炸炸雞的滋味。搭配指定購物平台，還可享買5包加贈50元mo幣的優惠活動。
創立於1973年的繼光香香雞，提供有香香炸雞、鮮炸魷魚、蒜脆杏鮑菇等不同炸物料理，目前在全台累積有47間門市。其中招牌的「香香炸雞」每年可售出超過300萬包。此次所推出的「香香炸雞」冷凍包，即是以店內的香香炸雞為基礎所研發，並考量民眾在家調理的需求，因此將外皮由濕粉改為乾粉，帶來皮酥肉香的口感，民眾在家透過烤箱、氣炸鍋、微波爐皆可調理。同時也會隨包附上獨家的胡椒粉包，重現經典滋味。目前「香香炸雞」在店內每份180公克，售價80元，冷凍香香炸雞每包則為475公克，售價195元。
為慶祝新品上市，即日起至11月13日期間，於momo購物網購買5包冷凍香香炸雞，即贈送價值50元的50 mo幣。業者也表示，民眾在家也可以自行添加配料，變化出韓式炸雞、起司炸雞等不同料理。
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