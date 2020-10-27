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統一獅萬歲！21風味館香草烤半雞、香草烤雞腿「第2件5折」只有3天開吃啦
為慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半球季封王、喜贏隊史上第14座季冠軍，7-ELEVEN明起連三天推「300項指定商品」第2件5折的優惠好康，邀請全民一起感受7-ELEVEn獅隊封王的喜悅！這回連速食烤雞品牌21PLUS、21風味館也祭出「第2件5折」優惠，限時三天，肉控一起約伴開吃。
21風味館是統一超商旗下子公司，也是台灣頗具人氣的速食連鎖店，過去曾推出多款熱銷品項，採取核心「烘烤技術」確保商品的美味與口感，同時講求多烘烤、少油炸，真正能享受活力、美味、價值的飲食潮流，其熱騰騰的烤雞系列餐點美味多汁更令不少肉控推崇。
如今不只小七祭出「第2件5折」優惠，21風味館也將於10月28日起連三天推出「第2件5折」優惠，只要於21風味館門市消費「香草烤半雞」或「香草烤雞腿」，就享有第2件5折的好康！
21風味館「第2件5折」優惠資訊
活動日期：10月28日至10月30日
活動地點：全台門市（21 TOGO門市除外）
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