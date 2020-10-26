台北鍋控85折開吃！錢都涮涮鍋「日系二代店」首度進駐市民大道，加碼10款小資優惠必收

全台最大連鎖火鍋品牌「錢都涮涮鍋」8月於桃園開設首家日系風格「二代店」，絕美店裝吸引許多饕客朝聖嚐鮮。如今官方再度宣佈，11月將插旗市民大道，正式加入火鍋一級戰區，開幕首2週更祭出85折優惠，並同步販售附有優惠券的2021桌曆，10種優惠讓鍋控明年吃鍋也能繼續省荷包！

圖／錢都涮涮鍋提供 圖／錢都涮涮鍋提供

價格走親民路線的「錢都涮涮鍋」為許多人的吃鍋首選，而以嶄新「日系現代風」裝潢登場的二代店，8月首度登場後令人眼前一亮。這回全新「錢都市民大道店」位於華視附近，同樣化身進階版的精緻環境，寬敞的店面、大面積的木質設計，再加上經典橘色的點綴，整體視覺大升級，搭配大家熟悉的特色鍋物、霜淇淋吃到飽，有望成為台北人聚餐的最夯口袋名單。

圖／錢都涮涮鍋提供

為歡慶開幕，錢都市民大道店11/11至11/24將獨家祭出「85折優惠」，結帳出示GOOGLE五星評論或FB粉絲專頁按讚頁面，即可平價開吃。值得一提的是，錢都涮涮鍋11月中將推出「吉哆美食桌曆」，只要銅板價59元即可入手，桌曆內附有10款優惠券，包含點購海龍王雙人套餐「加1元可享7選1肉品」、「99元加購高級沙朗牛」、「免費贈雞蛋乙顆」等，現省500元。優惠券有效期限為2021/01/01至2021/06/30，點餐前出示即可享加購價，兌換後會回收，小資好康讓大家一路省到明年去，愛鍋人士千萬別錯過啦！

圖／錢都涮涮鍋提供

錢都涮涮鍋 市民大道店

開幕日期：11/11地址：台北市市民大道四段196號1樓營業時間：11:00-01:00（最後收客00:00）備註：店裝3D示意圖僅供參考，實際情況以現場為主。

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