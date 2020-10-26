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「炭」六手聯彈限量餐會／MiraWan x 俺達の肉屋 x鳥苑 三大主廚以炭、火、食材對話

欣傳媒 / 欣傳媒

炭火在料理中向來給你一種高雅馨香的印象，除了是人類最原始的烹調方式，更隨著時間的演變發展細膩有變化的料理手法。因此，炭、火與食材三者在料理中能有什麼樣的變化?能烹煮出什麼樣的料理？

位於微風南山47樓的頂級法式料理餐廳Mirawan，力邀兩位使用炭火的專家：米其林一星餐廳「俺達の肉屋」與「鳥苑」，於11月20日、11月27日兩日晚餐餐期聯手獻藝(僅60席次)。三大餐廳主廚聯手下，將於這場以「炭」為主題的限量餐會展現出炭火的多元風貌，由炭延伸與變化料理法，不只使用木炭做燒烤，還有更多炭、火與食材間的對話，甚至可以把炭轉變為食材的一部分。在主廚的手中，「炭」展現了同時身為材料與能量的多變性，在溫度與食材的化學作用中融入不同的料理技巧，詮釋迷人原始的山海風味。

「炭」六手聯彈 注目三大主廚

「MiraWan」主廚鄭裕錞 Josh以一貫的其料理風格「在繁複的結構中維持精巧的平衡」，在法式料理的架構下運用不同烹飪技巧，統整主導「炭」六手聯彈菜單，並聯手「俺達の肉屋」、「鳥苑地雞燒」兩位不同基底的主廚展現精湛廚藝。

於《2020台北台中米其林指南》摘下一星佳績與〈年輕廚師大獎〉的「俺達の肉屋」主廚兼創辦人鍾佳憲，對日本和牛的專研與認識，從採購冷藏保存、精細分切到燒烤技巧，都有其堅持講究。選以日本和牛一頭牛買入，經手工清修、依紋理拆解鑽石級及多款稀有部位多達約40款，展現和牛每部位的獨特價值，並藉由「お任せ」型態強調現點現切，同時混搭油花與赤身部位，為饕客帶來平衡感極佳的用餐體驗。

「鳥苑地雞燒」主廚鳥苑湯仲鴻Tommy，則具有從事日式餐飲13年的經驗，也曾前往東京學習正統炭火燒鳥的技術，打造出和洋完美混搭，卻又不失日系血統的的料理，使用台灣在地食材呈現雞懷石料理。

「炭」六手聯彈 注目亮眼食材

日本和牛：

嚴選鹿兒島和牛最具備油花的腹心肉Flap梅花肉中心部分，一頭牛僅能取出3~4kg的份量，非常珍稀。同時也選用了和牛舌根，含有霜降油花而展現超柔軟口感質地，更擁有特殊的香氣與口感。

帕修斯雞：

歷時6年育種純化、耗資超過800萬元的帕修斯雞，每隻皆有專屬身份徽章與產地標示，從品種、環境、飼料、週齡、性別、屠宰、分切、料理全方位講究，每隻閹公雞都養足了180天，培育出皮薄、清甜、肉質Q彈、味道濃郁甜美，且符合國際育種標準的台灣土雞，2020年僅限量100隻。

海鮮：

除了台灣當地豐腴質高的季節海味外，更從北海道稚內直送三大極品之一的毛蟹，肉質細緻鮮甜，值得期待。

MiraWan「炭」六手聯彈限量餐會

餐會費用：每位NT$6,800+10%，含搭配餐酒、兩餐期共60席次

地址：台北市信義區松智路17號47樓

訂位電話：02-2345-5222

官方網址：https://www.mirawan.com.tw

吳丁江/River

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和牛 米其林 法式料理

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