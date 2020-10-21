CP值超高「餐車美食」4選！「粉紅公車」法式薄餅週末限定、「美式鄉村風」野餐基地超愜意   

像極了電影《 五星主廚快餐車》，近年來有許多人投入行動餐車的行列。從好吃便宜的美味，到吸睛的餐車外觀，各各超有特色！有由消防車、公車改造而成，夢幻的氛圍也促使這些餐車成為IG打卡熱點。在疫情尚未完全解除的日子，到戶外享用餐車美食，或許是不錯的選擇。

附近漢堡 Nearby Burger

這家神秘的美味餐車料理，每天採限量製作，總是一出車就秒殺！「附近漢堡」是會到處移動的全台巡迴式餐車，讓人聯想到電影《五星主廚快餐車》的劇情，出沒地點還是當週才會公布，讓饕客們充滿驚喜。

圖／IG@kfhmcbs331授權

漢堡採現點現做，「招牌煎起司牛肉堡」手打的肉餡相當厚實而多汁，生菜、番茄等配料也很新鮮，搭配起來口感清爽好吃！漢堡一般會搭配碳酸飲料，這家餐車特別的是飲品是自製研磨的杏仁茶，香醇濃郁也是秒殺品項，除了原味外還有黑芝麻、抹茶、麵茶的口味選擇。若想嚐看看台式西式融合的美味，快到粉絲團查詢本週餐車出沒地點。

相關訊息地址：不固定、當週公佈出車地點，詳見附近漢堡粉絲團

GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

往返大溪景點的台七線上，會經過一處有著廣闊的大草原與超美餐車的神秘去處，讓人不禁想一探究竟。「GOGOBOX餐車誌in樂灣基地」是個以三種不同風格的餐車所打造的基地，其中是一台車，居然是由退役的消防車改造而成，放上滿滿植栽妝點得相當可愛，也營造出濃濃悠閒的美式鄉村風格。基地內角落，停有一台真的消防車，也是最多人拍照打卡的熱點。

圖／IG@shiuan0310、@____dolly095____授權

這裡提供的餐點以玉米餅、捲餅、漢堡等輕食為主，裝在木盒裡，頗有野餐的氛圍。戶外區座椅，木頭桌椅雨洋傘，也很適合一家大小、毛小孩前往，基地鄰近大溪老街、大溪老茶廠等知名景點，下回去桃園不妨順道一遊。

相關訊息地址： 桃園市大溪區復興路二段138號開放時間：10:00-18:00(平日)、08:00-18:00(週末)電話：0915281828

HolyCrepe

2020年才新開幕的法式可麗餅餐車，已是宜蘭頭城必去的IG打卡美食熱點！由公車改裝成的粉紅色餐車超搶眼，搭配露天陽傘、椰子樹用餐區，打造濃濃南洋風，讓人彷彿置身異國渡假。HolyCrepe的老闆是法國人，他將家鄉的傳統料理法式薄餅Crepe帶進宜蘭頭城，餅皮採手工製作，不加一滴水因此吃得到真材實料的紮實口感。目前假日才有營業，快將這家道地好吃又好拍的店，收進你的美食名單吧！

圖／IG@holyyycrepe官方IG

相關訊息地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路一段310巷222號開放時間：9:00-17:30（週三、四公休）

彩虹熱狗 Rainbow hotdogs

光復南路的一角，停放著一台白色的餐車，車頂上有著彩虹圖樣的霓虹招牌，在街上特別的顯眼。呼應彩虹有著七種色彩，「彩虹熱狗」也販賣著七種口味的熱狗堡。

圖／IG@huahuaya授權

「彩虹香脆熱狗堡」將熱狗炸得酥脆，但卻不油膩，增添了不少口味的層次感，份量也相當夠。「起司肉醬熱狗堡」以紅醬與起司搭配手工製作的熱狗，醬汁微微透進麵包內，口感溫潤而不膩口。店家提倡避免加工食品與添加物，因此只以鹽、糖、香料作為調味，是一間兼顧健康與美味的餐車料理。

相關訊息地址： 台北市大安區光復南路316號開放時間：11:00-22:00

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