麥當勞3大「買一送一」要筆記！10月歡樂送優惠碼、滿福堡買1送1快看

麥粉們開吃的時間又到啦！今天為大家整理麥當勞三大10月限定「買一送一」優惠，不論是熟悉的歡樂送、外送平台限定套餐還是早餐人氣必吃，統統一次看，再決定早午晚餐要來點什麼吧！

歡樂送：雞塊、雞翅、那堤

麥當勞歡樂送買一送一為快餐粉絲們的人氣促銷之一，即日起凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費達低消28元，只要輸入優惠代碼「ILUVMCD」，截至10/27前即可享「四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、冷熱不限的特選那堤」三選一「同品項買一送一」優惠。趁著入秋之際，活動首次加入特選那堤，提醒大家每筆訂單限用一次及一項優惠，活動不適用於其他外送平台。

圖／麥當勞官網

foodpanda：10塊鷄塊中薯餐

除了歡樂送，麥當勞也推出foodpanda使用者專屬好康，10/31前晚間8點到10點凡於foodpanda平台上訂購麥當勞，選購雙倍好10鷄系列「2套10塊鷄塊中薯餐」，其中1套等於免費，現省159元。餐點共含2份10塊麥克鷄塊、2份中薯與2杯33元飲料，優惠限麥當勞指定分店、限定餐點使用，每張訂單限享優惠乙次，每日數量有限兌完為止。

圖／foodpanda官方臉書專頁

iPASS一卡通：滿福堡單點買一送一

截至10/27的活動期間，只要持一卡通至全台麥當勞餐廳消費，即可獲得「滿福堡單點買一送一」優惠券乙張，下次消費時即可使用。需要注意的是，早餐供應時間為上午10:30前，交易明細中須包含任一餐飲品項，適用品項不含醬包、塑膠袋。另外，優惠僅供麥當勞餐廳內用、外帶、得來速，機場門市、休息站等特殊餐廳除外，且不適用於McCafé 手作櫃台、歡樂送、數位自助點餐機、不與其他優惠併用。

圖／iPASS一卡通官網

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