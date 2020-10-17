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「現切牛排、澎湖生蠔吃到飽」加場2天！慕軒飯店30款料理BUFFET好銷魂

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／慕軒飯店官方臉書
圖／慕軒飯店官方臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Buffet控站出來！曾在國慶連假推出限時3日「生蠔、牛排吃到飽」活動的慕軒飯店，本回好評再加碼，特別於10/18及10/25加開2場次，讓更多饕客可以無限品嚐來自澎湖的鮮甜生蠔、現切多汁牛排等近30款料理，還有生啤、紅白葡萄酒、氣泡酒喝到飽，讓饕客盡情享用豐盛的大餐！

圖／慕軒飯店官方臉書
圖／慕軒飯店官方臉書

慕軒飯店內的GUSTOSO義大利餐廳主打精緻料理備受喜愛，10/18、10/25加開「澎湖生蠔三吃自助吧」，讓海鮮控吃得到現點現開殼的鮮甜「生食」滋味、濃郁起司的「焗烤」、清爽甘甜「清蒸」三款吃法，一次體驗三重風味。除了生蠔，現場還有現切原木爐烤牛排、漁市直送鮮蝦淡菜、牛小排薄片現沖熱湯、冷盤熱食及沙拉甜點等，約30種自助吧料理，通通無限供應吃到爽！

圖／慕軒飯店提供
圖／慕軒飯店提供

除了美食，現場也有現拉生啤、紅白葡萄酒任喝，還首次提供無限量的義大利BOTTEGA氣泡酒，讓大家吃Buffet也能超Chill。之前沒成功訂位的人，不妨把握全新2場次，在週日大快朵頤一番！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慕軒飯店 吃到飽活動資訊

用餐時間：10/18、10/25　18:30–21:00

收費標準：成人1,199元+10%、小孩(12歲以下)599元+10%

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吃到飽 海鮮

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