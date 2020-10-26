嚐一口，起司瀑布流洩！ 蛋厚醬濃「土石流系三明治」引人垂涎

【圖／文：行遍天下】

崩壞系美食總是能引起驚人食欲，魚吃土招牌的「花醬蛋很厚」，先在竹炭吐司上抹上香氣撲鼻的花生醬，再煎3顆雞蛋包裹乳酪絲，切開後流出熱呼呼誘人垂涎的起司瀑布，山體被豪邁的餡料撐得搖搖欲墜，就像充滿大自然威力的土石流。

蛋餅搭配東泉辣椒醬更有滋味。

另外，也推薦融入大甲特產「芋頭」製作的芋泥蛋餅也是人氣爆漿美食，鹹的搭配東泉辣椒醬，甜的淋上煉乳，各具風味。品味美食之餘，店內以老窗櫺拼接起濃濃懷舊風情，並運用黑膠唱片布置出復古氛圍，也讓人流連不已。

芋泥控最愛的芋泥蛋餅用大甲芋頭真材實料製作。

充滿復古懷舊風格的店面。

街角的白色清新風格早餐店。





景點介紹

魚吃土手作三明治

地址：台中市西屯區上仁街99號

電話：0918-374-448

網址：yuchitoast

營時：平日07:00-13:30、17:00-20:30，假日07:30-13:30、17:00-20:30，週日晚上公休

價位：花醬蛋很厚50元、大甲芋泥蛋餅50元





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