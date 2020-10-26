聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚐一口，起司瀑布流洩！ 蛋厚醬濃「土石流系三明治」引人垂涎
【圖／文：行遍天下】
崩壞系美食總是能引起驚人食欲，魚吃土招牌的「花醬蛋很厚」，先在竹炭吐司上抹上香氣撲鼻的花生醬，再煎3顆雞蛋包裹乳酪絲，切開後流出熱呼呼誘人垂涎的起司瀑布，山體被豪邁的餡料撐得搖搖欲墜，就像充滿大自然威力的土石流。
另外，也推薦融入大甲特產「芋頭」製作的芋泥蛋餅也是人氣爆漿美食，鹹的搭配東泉辣椒醬，甜的淋上煉乳，各具風味。品味美食之餘，店內以老窗櫺拼接起濃濃懷舊風情，並運用黑膠唱片布置出復古氛圍，也讓人流連不已。
景點介紹
魚吃土手作三明治
地址：台中市西屯區上仁街99號
電話：0918-374-448
網址：yuchitoast
營時：平日07:00-13:30、17:00-20:30，假日07:30-13:30、17:00-20:30，週日晚上公休
價位：花醬蛋很厚50元、大甲芋泥蛋餅50元
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言