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快核對身分證！只要四碼全中，德州鮮切牛排請你吃「冠軍豬肋排」
快核對身份證有沒有中！知名牛排連鎖牛排店「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」即將於10月25日歡慶六週年生日囉！因此特辦歡慶「火烤冠軍豬肋排」免費吃活動，於10月20日至11月02日，凡本人持身分證含有「1、0、2、5」等四個數字的相關證件號碼前往用餐，且單桌有點800元以上牛排乙份，即可免費獲得德州鮮切嚴選的豬肋排一份，活動時間有限，快手刀預約起來囉！
德州鮮切牛排源於美國，在全球享譽高達590間分店，並以「切肉」為名，以手工鮮切美國嚴選冷藏熟成牛排，以專業切肉經驗打造最高品質的牛排，因此時常吸引牛排饕客前往用餐。這回的六週年免費吃活動，延續過去傳統，希望透過免費吃活動回饋給廣大喜愛德州鮮切牛排的消費者。
除此之外，德州鮮切牛排還加碼十月壽星「飲品買一送一」活動，同樣10月20日至11月2日期間，每桌只要有任一的10月壽星，不限飲品品項即可享買一送一優惠，不限名額，快揪團親朋好友一起慶祝囉！
德州鮮切牛排Texas Roadhouse六週年活動
活動時間：10月20日至11月2日
活動辦法：凡身分證證號、居留證統一編號或者護照號碼包含「1、0、2、5」等四個數字，且每桌點用800元以上牛排乙份，即可免費贈送「火烤冠軍豬肋排」乙份
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