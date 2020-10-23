看飯店、餐廳搞什麼鬼？ 「2020萬聖節」逗趣甜點、造型蛋糕、暗黑料理要你愛到吃手手

華人世界的中元鬼節很可怕，但過鹹水的西洋鬼節「萬聖節」卻可愛得不得了，尤其是在萬聖節前的各種變裝慶祝活動，以及各式精靈古怪的造型美食，根本會讓人眼冒一百萬顆愛心，自己挖洞自己入坑。(編按：可怕的豈是萬聖節，是狂歡之後口袋空空的月底時分。) 別怕別怕，現在才幾號，先來一起欣賞飯店與餐廳主廚有多狂，如何大開腦洞設計出五花八門的萬聖節餐點！

台北亞都麗緻大飯店 麗緻坊

萬聖節一到，主廚們的童心全部被引出來，趁著趣味十足的節慶推出8款萬聖節應景糕點，讓饕客能一起享受詭譎搗蛋的歡樂氣氛。10月萬聖節前間，自12日至31日麗緻坊融入鬼怪、南瓜等萬聖元素，推出8款造型搞怪吸睛的萬聖主題麵包與甜點。

#萌度滿點的手做造型麵包

富有嚼勁口感的「幽靈」，奶香在咀嚼間緩緩釋放，大蒜鹹辛與奶香清甜並重。(NT$50/個)；「南瓜先生」，製程中加入應景南瓜籽與南瓜丁，更添口感與香氣，洋溢甘甜南瓜風味。(NT$65/個)；「鬼臉」使用天然發酵魯邦種與法國老麵糰製作，手拌過程加入帕馬森起司與乳酪丁，口感薄脆，鹹香開胃，是一款隨時可享用的麵包小點。(NT$55/個)；「傑克豆豆」，以法國頂級米歇爾可可粉與具有「諸神的食物」美譽的50% CACAO巧克力製作，巧克力控絕不能錯過！(NT$45/個)

#精緻搞鬼的萬聖蛋糕

「埃及木乃伊」是以70%法芙那巧克力慕斯為基底的4吋蛋糕，搭配多種酸甜奶油內餡與榛果海綿蛋糕，香草的甜膩交織檸檬酸苦，在嘴裡完美平衡。(NT$520/個)；小蛋糕部分「鬼趣爵士」以香蕉巧克力起司塔為底，結合伯爵巧克力慕斯，搞怪大眼吐舌表情，可愛逗趣。(NT$160/個)；「別有墓地」柔軟的紅絲絨海綿蛋糕夾藏濃郁香甜的香草奶油餡，加入清爽檸檬汁與覆盆子內餡，甜酸夠味。(NT$160/個)；「毛根蜘蛛」以大量濃郁的馬斯卡彭起司搭配咖啡香甜酒，上頭有著蜘蛛造型的手指蛋糕，最具萬聖氣氛的提拉米蘇非牠莫屬。(NT$160/個)。麗緻坊的逗趣麵包與蛋糕還推出「萬聖1+1」活動，任選萬聖節麵包一個，搭配任一單片蛋糕，可享優惠價NT$199。

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台北亞都麗緻大飯店官方網站＞http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad

晶華酒店 Regent Gift Shop點心房、azie餐廳

#吸睛度爆表的「科學怪人」

以口感蓬鬆濕潤的抹茶蛋糕為主體，內層包裹主廚自製糖漬栗子、抹茶餡及蜜紅豆，表層淋上香濃滑順的巧克力甘納許，最後加上活靈活現的雙眼與巧克力斧頭，讓人愛不釋口。

#外型澄黃亮眼的「黃色小精靈」

在鬆軟的香草戚風蛋糕上，依序疊入馬斯卡邦香緹、酥菠蘿、芒果醬、南瓜餡及杏仁抹醬，外層則包裹著細緻香甜的南瓜泥，綴上炯炯有神的大眼睛，俏皮逗趣模樣讓人會心一笑。

#充滿惡作劇元素的「三眼怪蒙布朗」與「鬼鬼墓園提拉米蘇」

以綿密的蜂蜜蛋糕為底座的三眼怪蒙布朗，內層包著栗子舒芙蕾及甜而不膩的香草奶凍，最後擠上香滑栗子泥，創造出香氣與口感兼具的應景美味。將浸泡過義式濃縮咖啡酒的手指餅乾依序疊上馬斯卡邦起司慕斯與巧克力脆片的鬼鬼墓園提拉米蘇，表面再綴上巧克力造型墓碑與軟糖而成，營造出萬聖節詭譎的無限創意。

此外還有「鬼鬼棉被蛋糕卷」，於海綿蛋糕上鋪滿巧克力脆餅，再捲入自製糖漬栗子、香草奶凍及栗子香緹，表層立體的幽靈和南瓜燈造型引人目光，蛋糕本身則是鬆軟綿密、入口香甜。嚐來紮實綿密的「格魯特巧克力蛋糕」，外酥內軟、香氣十足的「鬼鬼國王派」，搭配蝙蝠、夜貓、南瓜、鐘樓怪人、木乃伊等6款搞怪造型的「萬聖節派對杯子蛋糕」，以及風靡全球、家喻戶曉的節慶甜品「女巫不在家薑餅屋」。(上述糕點每款NT$220起)

#一樣精彩的3款萬聖節限定麵包

佛卡夏麵包在主廚的悉心烘焙下變裝為「鬼臉佛卡夏」，以揉入迷迭香、鹽跟橄欖油調味製成，維妙維肖的惡作劇模樣，宛如帶大家回到經典恐怖電影驚聲尖叫的場景現場。外型搶眼的「木乃伊熱狗麵包」是以麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，活靈活現的樣貌，絕對是鎂光燈焦點，另有以新鮮南瓜製成的「胖嘟嘟南瓜麵包」，口感濕潤柔軟。(上述麵包每款NT$60起)

#高人氣餐點也在萬聖節變裝

azie餐廳將餐廳中超高人氣的炒飯、義大利麵、咖哩飯、可頌、漢堡等5款兒童餐點變裝，從可愛白幽靈、南瓜怪，到大嘴黑可頌等，共襄盛舉推出「萬聖變裝寶貝餐」。

另有適合親子共享的「大鬼抓小鬼咖哩飯」，香濃的咖哩醬搭配幽靈小鬼造型的飯糰，最後罩上以芝麻薄餅製成的大鬼面具，食用時可以用隨餐附上的小槌子將面具敲碎，搭配醬汁或米飯，俏皮可愛又兼具美味、絕對是慶祝萬聖節的美味創意首選。(上述餐點每款NT$220起，凡10月30~31日點用者有機會參與熱鬧有趣的萬聖討糖遊行活動)

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台北晶華酒店＞https://inline.app/groups/regenttaipei

TGI FRIDAYS餐廳

做為深植人心的美式餐飲品牌，在10月20日至11月2日的重要美式慶典期間，於全台15家餐廳舉辦「萬聖搞怪趴」活動以「怪可愛」、「怪新奇」為概念，從限定飲品、店內布置到兒童營都要應景搞怪，把佳節氣氛炒好炒滿！

FRIDAYS餐廳今年首度攜手琣伯莉餅乾合作，將知名經典的巧克力夏威夷豆餅乾改造為「藍色餅乾鬼」，加上炯炯有神的可愛大眼，結合香草奶昔基底、Oreo®餅乾、鮮奶油，打造出限定款奶昔「怪怪怪可愛」；以及FRIDAYS結合黑色伏特加、藍柑橘香甜酒、密瓜香甜酒，創造暗黑系調酒「鬼影蟲蟲」，其中特別加入蟲蟲軟糖、藍莓與櫻桃爆爆球，當內含的果汁在嘴裡爆開，新奇又好喝。活動期間，更舉辦「萬聖節快樂 同音字免費喝」活動，凡姓名有「萬」、「聖」、「節」任一字或與任一字同音者，對中一字可享「怪怪怪可愛」買一送一，對中兩字享「怪怪怪可愛」乙杯免費送，邀全台消費者一起到店齊搞怪，度過歡樂難忘的萬聖節！

#怪怪怪可愛 Cookie Ghost Milkshake

Happy Halloween就要與餅乾鬼一起耍可愛！香濃可口的香草奶昔，結合琣伯莉巧克力夏威夷豆餅乾、Oreo®餅乾、鮮奶油。

#鬼影蟲蟲 Evil Ghost

黑色伏特加、藍柑橘香甜酒、蜜瓜香甜酒及檸檬萊姆汁調製而成，再加上藍莓與櫻桃爆爆球，一咬破時，內含的果汁在嘴裡爆開，新奇又好喝！(上述飲品每款NT$220)

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TGI FRIDAYS官方網站＞http://www.tgifridays.com.tw

Pizzahut必勝客

聽過黑色餅乾，吃過黑色墨魚義大利麵，那酷黑炫奇的黑色比薩吃過沒？不斷創造各種神奇口味的的必勝客這次把比薩全面染黑，還不跟著萬聖節的風潮吃一波！

#全新暗黑系比薩「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」

安撫「小餓魔」的胃，要用你從沒見過的炫黑芝心餅皮比薩，其吸睛炫黑芝心餅皮優選天然孟宗竹，經過多層次高溫窯燒、研磨萃取竹炭粉，加入與麵糰揉製，搭配香濃芝心內餡，外酥內軟，黑中帶白又炫又美味！獨家餅皮上盛滿蒜香配方醃漬入味、再高溫酥炸的黑蒜炸雞，滿溢黑蒜香氣且脆嫩多汁的口感，搭配上辣椒、洋蔥、蒜香美乃滋及香濃牽絲的莫札瑞拉起司，不僅視覺吸睛，豐富又多層次的口感帶來每一口的驚豔。

「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」搭配高溫酥炸的鮮嫩多汁黑蒜炸雞，以獨家配方醃漬入味，濃濃蒜香既誘發食慾也可「驅邪招運」。吸睛的全黑比薩外表，肯定成為今年萬聖節最熱門的IG打卡美食！10月13日到11月9日限期4週可將所有餅皮皆以加購價方式升級炫黑芝心餅皮，蒜香竹炭雞大比薩（限定搭配炫黑芝心餅皮）單點優惠價NT$459 (定價NT$ 810)，也可以定價搭配外帶買大送大／外送買大送小比薩優惠。

#還有兩款萬聖節主題套餐

「炫黑萬聖經典餐」以妖獸黑蒜香竹炭雞大比薩+外帶大比薩／外送小比薩+10塊黃金和風鱈魚塊+1.25L可樂2瓶，售價NT$998；「炫黑萬聖趴踢餐」以妖獸黑蒜香竹炭雞大比薩+外帶大比薩／外送小比薩+烤雞同樂匯拼盤+1.25L可樂2瓶，售價NT$1,188元，全台門市限時限量開賣，售完為止。

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必勝客官方網站＞http://www.pizzahut.com.tw

吳丁江/River

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