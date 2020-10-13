「貳樓公館店」10/22重磅回歸公館商圈！試營運1日限定「免費吃」活動必衝

公館人先衝！超人氣早午餐專賣店「Second Floor Cafe貳樓餐飲」為許多饕客聚餐首選，而在公館商圈深耕達8年的「貳樓公館店」2018年宣佈整修停業，如今暌違逾2年半即將於10/22重磅回歸，更祭出特別活動，招待中選的粉絲提前一日搶先吃，還能攜帶3名親友一起免費享用貳樓餐點，絕對要把握機會！

貳樓公館店2010年時最初模樣。圖／Second Floor Cafe貳樓餐飲臉書專頁

貳樓餐飲官方日前透過臉書專頁宣佈，公館店歷經2年多整修及籌備，終於確定於10/22正式開幕。而為了歡慶開幕，公館店特別祭出獨家好康，10/15前在臉書指定貼文留言分享與公館店的故事，即有機會在10/21中午試營運期間，與親友一起搶先入場，免費吃一波記憶裡的滋味。若成功獲選卻無法在10/21當天到訪者，則可換成2000元禮券供下次用餐，簡直太佛心！

貳樓提供的餐點選項豐富，份量不馬虎，虜獲不少早午餐控的心。圖／Second Floor Cafe貳樓餐飲臉書專頁

貳樓餐飲主打美式早午餐，同步販售義大利麵、漢堡與三明治、飯類及炸物等各款特色菜色，憑藉高CP值的餐點備受喜愛，而位於羅斯福路的貳樓公館店是不少學生的大學生活回憶，亦是在地人的早午餐口袋名單。本次活動消息一出，立馬勾起許多鐵粉的回憶，紛紛留言分享：「好感動，我們第一次去吃的貳樓」、「我們的回憶要回來了」、「公館貳樓參與了我從戀愛，到成為三個小孩的媽媽的過程」，大家準備朝聖囉！

Second Floor貳樓餐飲 公館店（10/22開幕）

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷9弄7號

營業時間：週一至週四 10:00-23:00；週五09:0023:30；週六日08:00-23:30

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