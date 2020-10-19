穿越古代、歐美復古空間！盤點西門町3大「浮誇系餐廳」最夯拍照打卡景點

編輯：Shelly@ReadyGo、VVN@ReadyGo、Shan@ReadyGo

受外國遊客欽點台灣必逛的西門町，被視為觀光區的一級戰地，各家品牌爭奇鬥艷無不使出渾身解數，都希望能在餐廳密集度極高的西門町嶄露頭角，如何在眾多品牌中脫穎而出，不僅食物要好吃，更要打破傳統思維，去吸引消費者上門。這次ReadyGo來到西門町，找到三間西門町浮誇系的餐廳，走過路過一定不會錯過，因為他們「浮誇」的造型，一定會讓你停下腳步，究竟是哪三家呢？讓我們繼續看下去。

幸福金龍鍋

走在西門町的街上，很難不被這條攀附在牆上的黃金巨龍吸引，擺頭一看覺得名字很熟悉，原來是熱門的黑糖珍珠鮮奶飲料店「幸福堂」旗下新開的火鍋品牌「幸福金龍鍋」，幸福金龍鍋融合了許多台灣在地特色，將夜市套圈圈遊戲、燈籠元素搬進店裡，未來更會結合布袋戲，讓來到這裡的客人可以一邊用餐一邊欣賞懷舊復古的布袋戲表演。

浮誇的幸福金龍鍋不但在裝潢上下了重本，就連桌上的擺設都大有來頭，所有餐具都是訂做的，充滿濃濃的宮廷風，看起來像鼎的小容器也不是裝飾品，而是每桌都有的垃圾桶，小小一個卻是真古董，用來丟垃圾真是奢侈啊！

由珍珠奶茶起家的幸福堂，將自家特色帶入火鍋，創造出黑糖珍珠奶茶鍋，濃郁的茶葉香和甜度融合得剛剛好，紅豆、芋泥、珍珠、粉圓可隨著個人喜好加入奶茶湯底，若覺得不夠甜也可以加入黑糖粉；另一邊則是金箔玫瑰湯底，海鮮高湯放入有機食用玫瑰烹煮，煮久了會變成粉紅色，喝起來清爽鮮甜帶有玫瑰香，還有養顏美容的效果，鹹的吃膩了就吃點甜的，兩者交錯吃十分解膩！

而幸福金龍鍋最吸睛的莫過於獨家「八個金色龍頭」，搭配乾冰讓煙霧從金色龍頭緩緩吐出，菜盤、海鮮、肉品的擺盤都以華麗的姿態出場，超大顆花枝丸每一口都咬的到花枝，用料飽滿實在。另外，不得不特別稱讚一下幸福金龍鍋的沙茶醬，加入了紅蔥頭拌炒，提升了沙茶的香氣，讓人想一口接著一口，光是這個特製沙茶醬就可以配一碗飯，拌在冬粉裡面也很對味，特製沙茶醬可以選擇辣或不辣，我喜歡不辣的，因為更能品嘗到特製沙茶的香氣。

幸福金龍鍋雖然有兩層樓，但因為店內座位數量其實不算多，黑糖珍珠奶茶湯底味道真的很特別，若想嘗試看看的人建議提前預約，並告知想要點珍奶湯底，避免賣完喔~

地址｜台北市萬華區峨眉街55號

電話｜02-2314-6663

營業時間｜週一至週日 12:00-22:00

無低消，無服務費，付費方式：現金、刷卡

問鼎麻辣鍋 西門店

以真材實料的湯底：麻辣鍋，胡椒豬肚雞腿鍋、多道手路菜以及浮誇周到服務著名的問鼎，採單點的形式，冠軍和牛、Q彈牛舌、阿根廷紅蝦、巨大鮮蛤通通有，滿滿和牛油脂融化在口中瞬間幸福感爆棚！自助區的米飯、冰淇淋則是吃到飽，除此之外還設有兒童球池區，更不定時會有川劇變臉秀。

其中必點：澳洲M9純血冠軍黑毛和牛，油脂較日本和牛少，吃多也不膩口，美國經典1855 Prime雪花牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲脆彈牛舌、丹麥國寶松阪豬、紐西蘭小羔羊嫩肩，甚至還有宜蘭櫻桃鴨與生食級的桂丁土雞菲力等認證肉品；頂級海鮮則是有比普通鮮蛤大幾倍的東石鮮蛤與阿根廷天使紅蝦，肥美九孔鮑魚、鮮嫩深海金目鱸魚、蘇澳小捲…等。鍋物以手工為主，首推手工土雞蛋餃、海鮮滑、芋角鮮肉丸與四川抄手，還有飯後絕對不能錯過，16種HaagenDazs精品冰淇淋隨你吃！

店內也有一區提供ＯＰＩ美甲彩繪服務、坐上按摩椅放鬆消磨時間，也能享受多款免費宮廷服變裝，完整佈景幫你準備好就是要為全家留下美好回憶，用餐兼具多功能，是一個很棒的體驗。

地址｜台北市萬華區西寧南路157號1樓

營業時間｜週一至週日 11:30-24:00 最後進場時間22:00

舊樓爺茶

座落在西門町電影商圈內，店內裝潢主打歐美50-80年代的復古風貌，同時提供攝影場地租借的服務，華麗的造景和獨特的氛圍，讓愛拍照或追求獨特攝影風格的女孩和攝影師們趨之若鶩！餐飲部分由爺茶手作負責，希望用以茶代酒的方式，帶領前來的顧客，享受一趟跨時空的復古之旅！

舊樓的老靈魂同好，想傳遞舊文化和傳統攝影而打造出復古空間，過去美好年代逐漸式微，習慣數位的快捷和便利，忘了如何拍出有溫度的照片，即便有大量的影像紀錄此時此刻，卻容易忽略最值得紀念的那一刻，其實只需要認真的去拍攝好一張照片。這個攝影空間，讓人們慢下腳步，重新體會一張照片的美好。

為了讓更多年輕人懂得品嘗「茶」這項傳統飲品，復興過去台灣飲茶的美好，從獨特的選品、專業製作、多元呈現，品味台灣到世界的香氣，爺茶在台灣有三間分店，唯有西門這間最獨特，異業結合攝影，讓藝術融入其中。

如果你也想輕鬆地走入50年代的英法優雅國度，在繁忙的都市坐下來好好的喝一杯茶，和古董相知相惜，這樣結合影像和攝影的意象空間，讓你能夠放鬆自在，此刻成為空間的主人，體驗不同於過往的視覺和味覺饗宴。

地址｜台北市萬華區武昌街二段120巷5號

電話｜ 02 2381 1205

時間｜12:00 – 20:00

消費方式｜1樓低消 ＄220 限時 120 分鐘

2樓低消 ＄350 限時 90 分鐘

※嚴禁手機以外設備拍照，禁止碰觸、拿取任何古董

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