夢幻下午茶！ 亞都麗緻巴賽麗廳主廚打造 真「食」版仙履奇緣

歷久不衰的格林童話在出版之後陸續被迪士尼影業改編成多部膾炙人口的經典動畫，夢幻的公主童話因此種在許多大女孩、小女孩的心中。在這麼多的故事裡，成為被仙女教母變身為優雅公主，並在皇宮舞會中擄獲王子的心的灰姑娘仙杜瑞拉更是女孩們的夢想，人人都想穿著唯美玻璃鞋找到專屬於自己的Mr. Prince。

超高人氣的經典童話，在台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳主廚廖偉立玩味經典的巧手下，栩栩如生地在餐桌上演繹灰姑娘童話，延續先前美女與野獸、小紅帽與大野狼等「經典文學」系列午茶主題，於10~12月推出全新「灰姑娘夢幻下午茶套餐」，藉著幾個重要的故事主軸，細膩研製出7款好看又好吃的鹹食與甜點，訂價NT$550+10%/套。

立刻搶先「視」吃 餐盤上的仙履奇緣

「還沒倒進灰燼裡的奶油豌豆湯」

以青綠的湯品抹上暗黔點綴，表達壞心後母為了阻止灰姑娘仙度瑞拉參加舞會，將灰燼倒入豌豆裡並指使她揀選的故事情節。

「會變成馬車的南瓜派」

將南瓜馬車駛入餐桌上，南瓜派上的車輪與石盤上11:59分指針意象，時刻提醒灰姑娘12點魔法消失的約定。

以35%鮮奶油拌入苦甜巧克力，再搭以巧克力脆片、巴芮脆片與Oreo脆片，呈現永遠做不完的家事。

以黃色海綿蛋糕和綠色抹茶酥菠蘿為型，淋上檸檬酒糖液體與泡泡，打造出令人會心一笑的外型。

「命中注定‧巧克力高跟鞋」

是以條紋巧克力配上法芙娜70%咖啡甘納許，融入莓果以及綠葡萄，增添風味層次，精緻高跟鞋造型更為全場焦點。

「華美禮服‧糖霜餅乾」

以布列塔尼餅乾為基底，加上師傅巧手化身精美晚宴禮服。

「專鼠好朋友‧芒果慕斯」

為芒果慕斯包覆百香柚子奶凍，加上巧克力海綿蛋糕，逗趣的外型大小朋友都很喜愛。

更多詳情

台北亞都麗緻大飯店官方網站＞http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad

地址：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-2597-1234

吳丁江/River

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