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塞滿阿舍拌麵的「青畑九號」車輪餅！超澎湃「阿舍麻辣乾麵燒」快閃信義太欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒臉書專頁
圖／青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒臉書專頁

全台最厚車輪餅再進化！來自新竹的浮誇系車輪餅「青畑九號豆製所」每當帶著限定口味快閃台北都引爆粉絲嚐鮮潮，本回首度聯手阿舍食品，以暢銷款「阿舍乾麵」入餡，製成超狂太鼓燒，即日起快閃微風信義B1櫃位，限量神組合絕對要吃爆！

圖／青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒臉書專頁
圖／青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒臉書專頁

團購熱銷美食「阿舍乾麵」可謂乾拌麵始祖，此次攜手車輪餅界的人氣王，打造「阿舍乾麵燒」，互相加乘的強大效果讓獨家新品尚未開賣時，就已成網路關注焦點之一。這款「青畑九號ｘ阿舍」創意品項採用經典必吃的「阿舍麻辣乾麵」，椒麻拌麵佐入豐富的紅綠辣椒、豆乾丁、蘿蔔乾等，搭配「青畑九號豆製所」酥脆的餅皮，一口咬下的獨特爆餡口感，晉升成酥麻級別更令人驚艷！

圖／青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒臉書專頁
圖／青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒臉書專頁

即日起至10/25為止，饕客們可在微風信義B1快閃櫃位購入全新「阿舍乾麵燒」，活動期間更推出「免費吃一年」優惠活動，凡於櫃位消費並在打卡牆拍下「太鼓燒吃貨表情」回傳留言，綜合讚數與內部評選後的人氣優勝者即可獲得360顆的車輪餅吃到飽！另外，只要按讚聯名官方粉絲團，即有機會抽中免費吃一個月的太鼓燒好康，粉絲們走起！

青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義B1）

販售期間：即日起至10/25

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Breeze微風廣場

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