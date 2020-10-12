聽新聞
test
0:00 / 0:00
塞滿阿舍拌麵的「青畑九號」車輪餅！超澎湃「阿舍麻辣乾麵燒」快閃信義太欠吃
全台最厚車輪餅再進化！來自新竹的浮誇系車輪餅「青畑九號豆製所」每當帶著限定口味快閃台北都引爆粉絲嚐鮮潮，本回首度聯手阿舍食品，以暢銷款「阿舍乾麵」入餡，製成超狂太鼓燒，即日起快閃微風信義B1櫃位，限量神組合絕對要吃爆！
團購熱銷美食「阿舍乾麵」可謂乾拌麵始祖，此次攜手車輪餅界的人氣王，打造「阿舍乾麵燒」，互相加乘的強大效果讓獨家新品尚未開賣時，就已成網路關注焦點之一。這款「青畑九號ｘ阿舍」創意品項採用經典必吃的「阿舍麻辣乾麵」，椒麻拌麵佐入豐富的紅綠辣椒、豆乾丁、蘿蔔乾等，搭配「青畑九號豆製所」酥脆的餅皮，一口咬下的獨特爆餡口感，晉升成酥麻級別更令人驚艷！
即日起至10/25為止，饕客們可在微風信義B1快閃櫃位購入全新「阿舍乾麵燒」，活動期間更推出「免費吃一年」優惠活動，凡於櫃位消費並在打卡牆拍下「太鼓燒吃貨表情」回傳留言，綜合讚數與內部評選後的人氣優勝者即可獲得360顆的車輪餅吃到飽！另外，只要按讚聯名官方粉絲團，即有機會抽中免費吃一個月的太鼓燒好康，粉絲們走起！
青畑九號x阿舍食堂創意太鼓燒
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義B1）
販售期間：即日起至10/25
延伸閱讀：
．爆量海味「火燒蝦、帆立貝」給好給滿！台南「痛風系意麵」浮誇至極太欠吃
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言