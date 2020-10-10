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芋頭控東區開吃！再睡5分鐘ｘniko and ...「黑糖香芋啵啵、鹹奶油芋泥麵包」限量開賣

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／再睡5分鐘官方臉書
圖／再睡5分鐘官方臉書

滴妹粉站出來！由YouTube界「珍奶女神」滴妹創立的手搖品牌「再睡5分鐘」自開幕以來人潮不減，本回首次與來自日本潮牌「niko and ...」跨界合作，打造2款獨家新品「黑糖香芋啵啵」、「鹹奶油芋泥麵包」，讓粉絲們在東區也能就近品嚐限定芋頭特色品項！

圖／再睡5分鐘官方臉書
圖／再睡5分鐘官方臉書

「再睡5分鐘」攜手集結服裝、雜貨、餐飲的質感品牌「niko and ...」新推聯名品項，全新口味「黑糖香芋啵啵」嚴選米其林指南認證的鮮奶，以香帥芋泥、芋圓及鮮乳坊特A級牧場鮮乳的經典基底，融入黑糖風味，濃郁指數升級，不甜膩的滋味絕對是人氣「香芋啵啵」的2.0版本。而另一「鹹奶油芋泥麵包」則是芋泥與鹹奶油的完美組合，咬一口麵包，配一口黑糖香芋啵啵，超狂下午茶體驗就此誕生。

2大品項即日起於niko and ... 台北旗艦店咖啡廳獨家販售，每日限量開賣，粉絲們可到位於東區的複合式店面逛逛街，再到咖啡廳享用最新芋頭系列聯名組合，盡享悠閒的午後。

再睡5分鐘ｘniko and ...聯名

販售期間：即日起至11/1（每日限量）

販售地點：台北市大安區忠孝東路四段142號1樓（niko and ... 台北旗艦店咖啡廳）

價位：黑糖香芋啵啵售價120元，鹹奶油芋泥麵包80元

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