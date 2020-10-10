鍋控要超前部署！「辛殿麻辣鍋」吃到飽插旗台北公館，準備爽嗑無骨牛小排

鍋控號外！主打提供頂級食材的吃到飽餐廳「辛殿麻辣鍋」，為台北超夯必吃麻辣鍋之一，想吃幾乎要提前一個月訂位才能成功。如今官方釋出好消息，宣佈將於10/20正式進駐公館，即日起已開放電話預約，饕客們可以先超前部署準備開吃！

圖／辛殿麻辣鍋官方臉書專頁

「辛殿麻辣鍋」於松江南京及信義各有一家分店，人氣榜棚號稱沒訂位吃不到。6月有網友眼尖發現正在裝潢的全新公館店，陸續引起許多粉絲詢問確切日期，官方日前終於透過臉書公佈，經過20多個月的籌備期，公館店將在10/20正式開幕，即日開放訂位，大家能夠就近吃一波啦！

辛殿招牌紅鍋湯底嚴選四川純種川辣乾、大紅袍花椒和郫縣豆瓣，搭配多種中藥食材等經爆香、拌抄等步驟後熬製而成；白鍋則採用豬大骨及蔬果烹調，走清爽路線，點份鴛鴦鍋就能一次體驗；兩款獨特濃郁滋味。而品牌另一亮點莫過於無限供應的高級肉品，包含最受歡迎的美國PRIME無骨牛小排、紐西蘭頂級小莎朗、美國CHOICE頂級後腹牛五花、美國CAB安格斯黑牛、黑毛梅花豬等超過10種的上等肉，還有海鮮類像是大白蝦、鮮魚切片、北海扇貝等，入秋之際是時候爽吃高CP值的火鍋啦！

辛殿公館店（10/20開幕）

地址：台北市羅斯福路三段316巷9弄1號

營業時間：每日11:30-01:30

收費標準：平日午餐(1130-1600）538元；平日晚餐(1600-0130)、假日全天638元（另收10%服務費）

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