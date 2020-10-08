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淡淡咖哩香氣！SUBWAY「香料蔬菜球堡」新口味，異國風情微香微辣必吃
喜歡吃SUBWAY的民眾又有新選擇了！現代人健康意識抬頭，對於飲食挑選逐漸趨向以蔬食為主，加上蔬食市場日漸發展，SUBWAY看準商機，搶先全亞洲推出全新潛艇堡口味「香料蔬菜球堡」，主打富含多種營養與豐富食材，讓人每一口都吃得到異國風味。
SUBWAY新品「香料蔬菜球堡」以富含植物性蛋白質的歐美當紅食材「鷹嘴豆泥」為基底，混合卡宴辣椒、洋蔥、紅甜椒等豐富食材，並以巴西里香芹、大蒜及薑黃多種辛香料提味，口感豐潤紮實、外酥內軟，每一口咬下濃郁獨特辛香滋味於口中綻放，強烈異國口感就是要擄獲饕客們無法出國吃美食的味蕾，每一口都叫人回味無窮！
近期想出國吃異國料理卻不能飛？SUBWAY致力於提供多元異國美食選擇，除了「義大利經典堡」、「終極熱熔起司墨西哥辣牛堡」及「水牛城辣雞堡」，十月再度推出異國風「香料蔬菜球」，不僅可搭配每日現烤麵包，更可入沙拉，或單獨享用等多種選擇，體驗「蔬活」新滋味，為蔬食美味再加一，讓消費者不用出國就能吃得到濃郁的異國風情！
「SUBWAY香料蔬菜球潛艇堡」販售資訊
地點：全台SUBWAY門市
時間：即日起開賣
售價：6吋115元、12吋193元、沙拉145元
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