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血紅冰沙、幽靈墳墓南瓜舒芙蕾？泰式料理Lady nara推「萬聖節限定餐」，辣冬蔭蝦湯免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Lady nara提供
圖／Lady nara提供

10月即將迎來一年一度的萬聖節，各大業者趁勢推出許多周邊或創意餐點，網美級泰式餐廳Lady nara本回以「女巫派對」為主題打造5大「萬聖節限定餐點」，將萌鬼、魔法靈眼、幽靈墳墓等元素，完美結合泰式料理，每款搞怪又吸睛，還推出系列優惠，讓人不用特別飛出國外，在本土用餐也能感受濃濃萬聖節氛圍！

「魔法靈眼泰式墨魚麵」及「萌鬼出沒墨魚燉飯」售價300元。圖／Lady nara提供
「魔法靈眼泰式墨魚麵」及「萌鬼出沒墨魚燉飯」售價300元。圖／Lady nara提供

曼谷新泰式料理Lady nara將於10/7至11/1推出萬聖節系列餐點，主餐共有2款，其中「魔法靈眼泰式墨魚麵」上鋪滿特製酸辣醬，加上蛋白小靈眼，外表獨特，口味也令人上癮；「萌鬼出沒墨魚燉飯」則有蛋皮製成的搗蛋鬼，內餡隱藏蝦仁、花枝、蟹肉等豐盛海鮮配料，每口都滿足。而甜點控絕對不能錯過這款搶眼的「幽靈墳墓南瓜舒芙蕾」，作為Lady nara招牌甜點泰舒芙進階版，獨家南瓜口味藏身墳墓外觀之下，搭配卡士達醬融合得令人驚艷。

幽靈墳墓南瓜舒芙蕾售價220元。圖／Lady nara提供
幽靈墳墓南瓜舒芙蕾售價220元。圖／Lady nara提供
「惡魔的心機」及「巫婆的誘惑」售價200元。圖／Lady nara提供
「惡魔的心機」及「巫婆的誘惑」售價200元。圖／Lady nara提供

如果主餐想吃正宗泰式餐點，飲料不妨配杯「惡魔的心機」，以咖啡與柚子為基底，再加入竹碳元素，全黑冰沙一定能成為季節最狂飲品。另一款「巫婆的誘惑」從視覺就已非常鮮艷，血紅色冰沙來自玫瑰、烏梅、草莓的組合，暗黑系的外觀卻是少女口味，反差萌體驗無疑。

圖／Lady nara提供
圖／Lady nara提供

值得一提的是，10/7至11/1期間，到店用餐凡身著萬聖節相關裝扮，並於FB或IG拍照打卡標註Lady nara Taiwan，就可以現場獲得一份「泰式烤椰米塔」，為萬聖宴席加菜。另外活動期間到店用餐，單筆消費不限金額，就送泰式經典必點「辣冬蔭蝦湯」兌換券，11/2起至12/31期間皆可兌換，冬天超適合來碗暖暖胃！

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萬聖節 星巴克 泰式料理 曼谷 派對

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