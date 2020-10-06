快訊

諾貝爾物理獎揭曉 美英德3學者因研究黑洞獲獎

康軒要求吹哨者「18年資歷經理」離職？勞檢後更撲朔迷離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢堡王「買一送一」登場！連24天超狂「漢堡王優惠券」必收，加碼雞塊免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
漢堡王優惠券全券可現省1,301元，不適用於機場、兒童樂園、台積P1店。圖／漢堡王官網
漢堡王優惠券全券可現省1,301元，不適用於機場、兒童樂園、台積P1店。圖／漢堡王官網

漢堡迷尖叫！漢堡王日前推出了超狂「漢堡王優惠券」，24款優惠品項包含「單犇牛肉堡買一送一」、人氣「華堡雙套餐、小華堡雙套餐」限時促銷價、銅板價開吃小點心「薯條、薯球、洋蔥圈牛肉堡」等，截至10/29為止都能吃好吃滿還能省荷包，大胃王千萬別錯過啦！

圖／漢堡王官網
圖／漢堡王官網

漢堡王本回優惠券推出多種漢堡好康，除了「單犇牛肉堡買一送一」，最受歡迎的「小華堡雙套餐」祭出特價160元，兩人分享只要80元就能嗑漢堡、薯條配飲料，不吃牛的饕客另有雞腿堡、鱈魚堡等套餐可選，滿足大家喜好。而快餐霸主當然少不了點心，券內包含20元「輕鬆薯」、50元「2份辣薯球」、80元「10塊雞塊+辣薯球」及「黃金炸雞+大薯」，不論當下午茶還是加菜都沒什麼負擔，10/29前結帳時憑優惠券圖片就能吃爆！

圖／漢堡王官網
圖／漢堡王官網

此外，漢堡王也釋出現場限定好康，即日起凡臨櫃漢堡王消費滿200元，即可獲得「4塊雞塊免費兌換券」乙張，數量有限，送完為止。而兌換券限下次「全天候、不限金額」臨櫃消費使用，使用期限截至11/30。除了兒童樂園、台積P1店，可在全台漢堡王門市參與此活動，消費滿200可獲一張雞票，消費滿400可獲二張，以此類推。而網路訂餐目前祭出「消費滿399送50元折價券」，外帶外送皆適用，10/8前趕快訂一波吧！

圖／BurgerKing漢堡王火烤美味分享團
圖／BurgerKing漢堡王火烤美味分享團

延伸閱讀：

千葉火鍋「安格斯黑牛」免費吃到飽！10月壽星還有「幾歲送幾隻雞翅、蝦拼盤」

姓名含「石」看過來！石研室推「爆炒石頭鍋買一送一、9元起能大口吃肉」

漢堡

相關新聞

漢堡王「買一送一」登場！連24天超狂「漢堡王優惠券」必收，加碼雞塊免費送

漢堡迷尖叫！漢堡王日前推出了超狂「漢堡王優惠券」，24款優惠品項包含「單犇牛肉堡買一送一」、人氣「華堡雙套餐、小華堡雙套餐」限時促銷價、銅板價開吃小點心「薯條、薯球、洋蔥圈牛肉堡」等，截至10/29為

澳洲和牛吃到飽+5種湯頭！「饌和牛」插旗台南送干貝

肉多多集團旗下的最新品牌「饌和牛」，將於10月進駐台南，開設首間門市。店內以「和牛火鍋吃到飽」的型態，提供有澳洲和牛、紐...

炸裂愛吃懂吃的舌頭！ 米其林餐盤推薦 無菜單料理餐廳 The Tavernist

「走入低調卻奢華的老台北，品嚐外表樸實但味覺爆炸的摩登菜。」，這是我對The Tavernist餐廳最直接的印象。 兩年前亞太區第一家精品級酒店大安金普頓酒店在台北開幕時，總經理林原衛Matt

LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！

社會上詐騙事件層出不窮，更會透過LINE訊息、臉書粉絲頁等不同方式，藉此盜取個資、綁架網頁。近期LINE上瘋狂流傳一則詐...

抹茶控把握這4天！辻利茶舗「買1送1」現賺140元

來自日本京都的百年抹茶「辻利茶舗」，將於10月8日起推出今年最後一波「買1送1」的優惠活動，凡購買經典白玉百匯、辻利濃茶...

千葉火鍋「安格斯黑牛」免費吃到飽！10月壽星還有「幾歲送幾隻雞翅、蝦拼盤」

肉控、鍋控站出來！千葉連鎖餐飲集團旗下3大品牌同步祭出壽星超狂優惠，而人氣吃到飽「千葉火鍋」更加碼全民平日「安格斯黑牛」吃到飽活動，不論是不是10月生日都能吃好吃滿！ 千葉火鍋：壽星最低5折開吃

10元吃「丸亀製麵」烏龍麵、5折大啖日式吃到飽「和食」！十月壽星優惠必衝

十月壽星有福囉！無法出國的時期，其實在台灣也能吃到來自日本的道地風味，如今平價美食街霸主「丸亀製麵」祭出壽星限定10元湯麵優惠，涮涮鍋、日式料理吃到飽餐廳「和食さと」也推出壽星5折優惠，饕客快把握限定

嘿！早餐吃什麼？「早餐跳島計畫」帶你走跳特色早餐店

早餐是一天中最重要的一餐，台灣的早餐變化尤其多樣豐富，歷經不同的文化及社會的發展變遷，最早期的農業社會，當時的早餐多半是...

好市多會員卡值不值得辦掀論戰 內行專業分析被推爆

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，不過與其他賣場相比，需憑卡入場且申辦會員要繳年費，對此有網友好奇「辦好市多會員卡值得嗎」，問題曝光後，網友從3方面來分析。

永福樓歇業一年半 董座心情低落「借酒澆愁」因病辭世

本來位於台北市忠孝東路四段40年老字號浙江菜餐廳永福樓，去年2月24日因不敵租金壓力，宣告歇業，讓不少美食家、饕客大嘆可...

勞瑞斯牛排餐廳搬新家！10/10重現BELLAVITA

勞瑞斯牛肋排餐廳搬新家了，9/28~10/9暫停營業後，全新的勞瑞斯牛肋排餐廳10/10將於BELLAVITA的6樓全新...

百貨首發「貓咪咖啡館」萌貓坐鎮陪吃貓奴準備融化

備戰周年慶，環球購物中心9、10月各店共計推出超過40家新櫃進駐，當中新北中和店引進多達20個休閒服飾、餐飲新櫃，當中更...

熱門新聞

曾經是標配啊！火鍋店為何很少附雞蛋了？ 過來人曝關鍵原因

人氣店用餐不想等…使出這招可省時免排隊 眾人怒批：沒格

好市多雞塊氣炸後「吐白沫」他嚇傻！內行人曝原因

漢堡王「買一送一」登場！連24天超狂「漢堡王優惠券」必收，加碼雞塊免費送

偷飯賊又來了！7-11推「韓國紅雪蟹蟹膏、老虎堂黑糖厚奶波霸塔」

「培根雞蛋堡＋冰紅茶」2套100元！摩斯限時優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。