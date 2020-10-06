漢堡王「買一送一」登場！連24天超狂「漢堡王優惠券」必收，加碼雞塊免費送

漢堡迷尖叫！漢堡王日前推出了超狂「漢堡王優惠券」，24款優惠品項包含「單犇牛肉堡買一送一」、人氣「華堡雙套餐、小華堡雙套餐」限時促銷價、銅板價開吃小點心「薯條、薯球、洋蔥圈牛肉堡」等，截至10/29為止都能吃好吃滿還能省荷包，大胃王千萬別錯過啦！

圖／漢堡王官網

漢堡王本回優惠券推出多種漢堡好康，除了「單犇牛肉堡買一送一」，最受歡迎的「小華堡雙套餐」祭出特價160元，兩人分享只要80元就能嗑漢堡、薯條配飲料，不吃牛的饕客另有雞腿堡、鱈魚堡等套餐可選，滿足大家喜好。而快餐霸主當然少不了點心，券內包含20元「輕鬆薯」、50元「2份辣薯球」、80元「10塊雞塊+辣薯球」及「黃金炸雞+大薯」，不論當下午茶還是加菜都沒什麼負擔，10/29前結帳時憑優惠券圖片就能吃爆！

圖／漢堡王官網

此外，漢堡王也釋出現場限定好康，即日起凡臨櫃漢堡王消費滿200元，即可獲得「4塊雞塊免費兌換券」乙張，數量有限，送完為止。而兌換券限下次「全天候、不限金額」臨櫃消費使用，使用期限截至11/30。除了兒童樂園、台積P1店，可在全台漢堡王門市參與此活動，消費滿200可獲一張雞票，消費滿400可獲二張，以此類推。而網路訂餐目前祭出「消費滿399送50元折價券」，外帶外送皆適用，10/8前趕快訂一波吧！

圖／BurgerKing漢堡王火烤美味分享團

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