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千葉火鍋「安格斯黑牛」免費吃到飽！10月壽星還有「幾歲送幾隻雞翅、蝦拼盤」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／千葉餐飲提供
圖／千葉餐飲提供

肉控、鍋控站出來！千葉連鎖餐飲集團旗下3大品牌同步祭出壽星超狂優惠，而人氣吃到飽「千葉火鍋」更加碼全民平日「安格斯黑牛」吃到飽活動，不論是不是10月生日都能吃好吃滿！

千葉火鍋：壽星最低5折開吃、平日安格斯黑牛吃到飽

嗑肉祭不適用店家：宜蘭、文心、彰化、斗六、台東、屏東、楠梓、基隆、新千葉火鍋西門店。圖／千葉餐飲提供
嗑肉祭不適用店家：宜蘭、文心、彰化、斗六、台東、屏東、楠梓、基隆、新千葉火鍋西門店。圖／千葉餐飲提供

嗜肉控尖叫！千葉火鍋即日起推出嗑肉祭，10/30前凡平日到店用餐，成人開鍋不必加價，即可免費爽嗑頂級安格斯黑牛原肉，為吃鍋體驗大升級。而即日起至10/31日，當月壽星至全台千葉火鍋門市用餐，壽星本人即可享75折優惠，如持會員卡壽星本人直接5折開吃，天冷時期吃鍋暖胃又能省荷包，千萬別錯過！但提醒大家2大活動皆不適用於新千葉火鍋-西門町店喔！

鼎盛十里：壽星幾歲送幾隻蝦

「鼎盛十里」在嘉義及新竹各有分店，用餐免收服務費。圖／千葉餐飲提供
「鼎盛十里」在嘉義及新竹各有分店，用餐免收服務費。圖／千葉餐飲提供

主打精緻鍋物的「鼎盛十里」今年不定時在母親節、父親節推出「幾歲生日送幾隻蝦」的好康，浮誇的鮮蝦擺好擺滿，讓人吃到痛風都甘願。本回為歡慶10月壽星，再度推出限定活動，10/31前只要提前電話預約訂位，消費滿千當月壽星本人即可免費獲得蝦拼盤乙份，幾歲就有幾隻，超適合帶著阿公、阿嬤壽星慶生。

陽光皇后：壽星幾歲送幾隻雞翅

陽光皇后之前曾推出生日風火輪活動，本回不必轉轉盤，符合資格就能開嗑雞翅。圖／千葉餐飲提供
陽光皇后之前曾推出生日風火輪活動，本回不必轉轉盤，符合資格就能開嗑雞翅。圖／千葉餐飲提供

想拿雞翅生日禮不只有薄多義！被譽為網美打卡餐廳的「陽光皇后」之前曾推出生日風火輪轉盤活動，本回不必看運氣，只要提前一日預約，當月壽星4人同行、低消滿1000元（不含服務費），壽星本人幾歲生日，就贈幾隻烤雞翅，啃雞翅的時刻終於來啦！

陽光皇后10月新推「葡萄、水蜜桃、紅柚、玫瑰LOVE荔枝」氣泡飲，4種口味任選。圖／千葉餐飲提供
陽光皇后10月新推「葡萄、水蜜桃、紅柚、玫瑰LOVE荔枝」氣泡飲，4種口味任選。圖／千葉餐飲提供

而「陽光皇后」10月起也全面更新菜單，特別網羅年輕主廚團隊打造文青餐點，像是「法式手工燉牛肉」、「XO醬櫻桃鴨燉飯」新菜色都是逐出推薦，而用餐自然不能少了飲品的陪伴，店內「榴蓮有點芒」喝得到濃郁芒果冰沙，加上整支海外直送的榴蓮冰棒，好拍又好喝，少女心準備爆發！

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火鍋 吃到飽

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