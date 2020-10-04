10元吃「丸亀製麵」烏龍麵、5折大啖日式吃到飽「和食」！十月壽星優惠必衝

十月壽星有福囉！無法出國的時期，其實在台灣也能吃到來自日本的道地風味，如今平價美食街霸主「丸亀製麵」祭出壽星限定10元湯麵優惠，涮涮鍋、日式料理吃到飽餐廳「和食さと」也推出壽星5折優惠，饕客快把握限定好康出發吧！

圖／丸亀製麺官方臉書

天秤、天蠍座寶寶站出來！配合雙十國慶連假，以讚岐烏龍麵聞名的「丸亀製麵」推出十月壽星好康，10/5至10/10期間凡至全台丸亀製麵門市，只要出示身份證、丸亀臉書按讚畫面，點購任一炸物即可享「10元」湯烏龍加購價，原價69元的手作湯烏龍，現在10元銅板價就可品嘗。

圖／丸亀製麺

生日不在十月也不難過，為歡慶丸亀製麵今（10/4）首度插旗汐科，即日起截至10/6到訪遠雄廣場B1的「遠雄汐止店」，憑丸亀LINE好友加入畫面，點購任一烏龍麵即可免費獲得人氣「炸雞」乙塊，每人每次限送一塊，每日限量50份，粉絲趕快走起！

「和食さと Washoku SATO」：5折嗑涮涮鍋、日料吃到飽

圖／和食さとWashoku SATO官方臉書

「和食さと」源自日本最大和食家庭連鎖餐廳，近期才全面更新菜單，最低399元即可無限爽吃超過40款的品項，從鍋物、肉品、副食、炸物應有盡有，599吃到飽更能吃爆共逾80款的海鮮、安格斯黑牛、壽司、烤物、炸物等，高CP值令人驚喜。而「和食さと」年底前特別釋出壽星優惠，當月壽星到店用餐，出示有照片身份證件，符合2位成人消費吃到飽，壽星本人就能享半價優惠，代表兩人同行每人339起即能吃好吃滿。品牌在台北、新北、桃園、苗栗、台中各有分店，不過提醒大家生日促銷需提前1日預約訂位，10%服務費另計，優惠不與其他優惠併用。

圖／和食さとWashoku SATO官方臉書

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