鮮美秋蟹料理太邪惡！5大星級飯店餐廳以絕美好菜感「蟹」老饕

秋意漸濃、各種海鮮食材的肥美季節到來，尤其是鮮甜甘美的螃蟹最能讓老饕們各個笑顏逐開。全台星級飯店、餐廳的大廚無不展現看家本領，要將鮮美螃蟹變成珍饈美饌，喜歡海鮮的朋友們快看過來，最熱門的秋日螃蟹料理我們一一上菜囉！

台北國賓大飯店-川菜廳-粵菜廳 秋季海底大「蟹」鬥

國賓粵菜廳先發，推出4道螃蟹佳餚：「星洲辣沙公」靈感來源自新加坡著名美食「辣椒蟹」，曾被CNN評選為全球50大最美味菜色，肉質紮實的沙公嗆辣中透出微甜滋味，主廚特別附上炸得外脆內軟的小饅頭，沾裹香辣醬汁入口享用，餘味可口無窮；「欖菜四季豆炆沙公」融合廣東常用的經典調味佐料「芥菜」與「橄欖」，炒出香氣後再與沙公、四季豆大火翻炒，滋味鮮美爽口；「胡椒薑蔥焗沙公」碩大蟹螯吃來過癮，鮮濃辛香醬料均勻裹身，鑊氣噴香，口口都能嘗到主廚的深厚炒功；「紅蟳干貝生滾粥」嚴選台灣紅蟳與池上越光米，搭配肉質飽滿的干貝燉煮，不過度調味，讓蟹膏天然的鮮美融入綿密細緻的粥底，海味滿盈，豐饒滋味暖胃舒心。

川菜廳的「蟹」鬥料理也不甘示弱，推出搭佐四川特有的辛香料，幻化出道道香、麻、酸、辣的鮮味美饌：「香辣嗆鍋蟹」將多種新鮮辣椒與辣豆瓣醬一起拌炒至酥香，鋪在過油的沙公上，香脆麻辣的調味融入螃蟹肉中，吃起來辣中帶甜。「年糕霸王蟹」以泡椒及花椒同炒，Q軟富嚼勁的年糕及沙公吸取酸鹹香辣的醬汁，演繹著極富酸、甜、麻、辣的絕佳美味；「麻香沙公佐麵線」滿溢紹興酒與黑麻油香氣，蛤蠣更增湯頭鮮甜，而吸取了沙公甘美精華的麵線，入口後能細品幸福秋味；「凱里酸湯沙母粥」選用酸中帶鮮的凱里酸湯作為基底，搭配肉質甜美的沙母，酸香鮮味令人食慾大開。

另外，揪不到「蟹」鬥咖，一個人也可以試試國賓粵菜廳與川菜廳聯手共推「一人獨享經典名菜」，粵式/川味頂級鮑魚套餐(NT$1,200/套)不僅含可自選烹調方式的鮮美南非活鮑魚，更有多道頂級珍味如和牛臉頰、干貝雞濃湯，以往必須坐滿一整桌才能享用的海陸全席，現在不用費心揪團，單人便能輕鬆品嚐正宗川味或經典粵式鮑魚饗宴。

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台北國賓大飯店官方網站＞https://www.ambassador-hotels.com/tc/taipei

地址：台北市中山區中山北路二段63號

電話：02-2551-1111

台北亞都麗緻大飯店-天香樓 用萬里蟹、貢寮鮑、三芝筊白筍共襄盛舉「新北宴」

蟬聯米其林指南一星肯定的台北亞都麗緻大飯店天香樓，行政主廚楊光宗著手「吃當季、用在地」主題，帶領新北市醒吾科技大學餐旅管理系學生，以新北在地食材，融入新住民料理元素，共同設計15道式新北宴。

新北農漁作物豐富，當地新住民人數更位居全台之冠，天香樓行政主廚楊光宗嚴選萬里蟹、深澳小卷、貢寮鮑、三芝筊白筍、平溪珠蔥、八里綠竹筍等超過20項新北食材，結合台、中、越、泰式風味，展現新北飲食文化與人文特色的精緻桌宴。入秋之際，正是萬里蟹鮮甜豐美時節，宴席中的「醬香萬里蟹年糕」，選用肉質細嫩清甜的三點蟹，以辣豆瓣醬、甜麵醬、泰式甜雞醬及南洋魚露帶出有別於傳統中菜的濃郁醬香，鮮味滿盈、甜辣噴香。另一道「異風山海蔬鮮沙拉」匯集包含深澳小卷、貢寮九孔鮑、八里綠竹筍與文旦、金山地瓜等10種新北山珍海味，海潮鮮甜與蔬果的清脆、軟綿、多汁等口感交融，搭配由泰式冬蔭功醬、是拉差香甜辣椒醬、甜雞醬、魚露與檸檬調製的醬汁，集結辣、甜、酸豐富滋味，辛香開胃！

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台北亞都麗緻大飯店官方網站＞http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad

地址：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-2597-1234

台北喜來登大飯店-辰園-SUKHOTHAI 相約食慾之秋踏「蟹蟳」味

以承載濃厚泰國文化聞名的Sukhothai餐廳，秉持完美呈現道地餐飲食尚指標，依循泰南獨有濱海風情，在蟹肉料理上食「蟳」樂趣！人氣推薦「鳳梨紅咖哩螃蟹」(NT$150 /兩)，以自製紅咖哩醬，將大量的蒜頭、辣椒、香茅、南薑、檸檬葉一同拌炒，加入泰國魚露及椰漿調和溫潤口感，此道料理結合傳統泰式元素與在地風味，金黃濃稠的紅咖哩醬汁滿佈豐腴蟹肉，香氣濃郁辛香不嗆喉，佐搭清新甘甜的鳳梨丁，不僅增添層次豐盈的口感，更堆疊出繽紛色彩的視覺震撼。另道酸香開胃的「涼拌香茅酸辣螃蟹」(NT$150 /兩)，獨有的泰式香料運用於冰鎮後的清蒸紅蟳，拌入新鮮香菜、辣椒、香茅和紅蔥頭，淋上魚露與檸檬汁調合出酸香涮嘴滋味，以完美的香料比例彰顯海鮮的原始美味，每一口都可以感受到香茅風味、檸檬清爽酸度、海鮮鮮味及辛辣氣息，讓味蕾遨遊於熱情的南洋島嶼。此外，上述兩道料理亦可選擇沙公、沙母或紅蟳，完美展現秋蟹的鮮美滋味。

擅長鮮活海鮮料理的辰園餐廳，鍾安富主廚以精緻嬌美的三點蟹，研發多款秋蟹美饌：正宗港味「避風塘三點蟹」，源於香港銅鑼灣的避風塘，以大火油炸沙公鎖住扎實肉質，加入辣椒乾、炸蒜、胡椒粉等調味料均勻拌炒，艷紅蟹殼佐搭金黃蒜酥，外酥裡嫩且香脆可口，讓人意猶未盡。另一款經典必嚐「XO醬螃蟹粉絲煲」，以辰園招牌XO醬為底蘊拌炒，冬粉吸附飽滿湯汁和三點蟹的甘甜溫潤，鹹香滋味襯托出蟹肉鮮嫩多汁的肉質。今年主廚更發揮巧思，嚴選來自俄羅斯「蟹中之王」美譽的帝王蟹入饌，設計一道極上之作「蟹黃豆腐煲」分別以蟹黃、洋蔥與薑蓉的芡汁燜煮下，紮實的肉質與飽滿的蟹黃相輔相成，讓味蕾隨著爐火溫度更迭，在奢華的帝王蟹引領下盡情漫舞。另有講究原味呈現的「清蒸花蟹」，以清蒸手法和最少量的調味來展現蟹肉的清甜甘美，建議可以先品嚐肥美鮮嫩的秋蟹原味，再搭配薑末、白醋與糖融合的醬汁食用，主廚發揮經典道地的粵式料理手法，完整呈獻五味不同的品蟹樂趣。

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台北喜來登大飯店官方網站＞http://www.sheratongrandtaipei.com

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

Mega 50餐飲及宴會-望月樓 一「蟹」知秋、六「味」齊發

師承米其林三星主廚和多位香港五星名廚望月樓港籍主廚蘇權暉，菜品風味高雅、手法新舊交融，擺盤更令人眼睛一亮！「一蟹知秋」活動即日起至11月30日推出一道深受喜愛的經典菜、兩道午餐限定點心湯品，以及三道全新的鮮蟹功夫菜，六道佳餚齊發，就是要寵壞老饕們的味蕾。

去年蟹餚銷售之冠的「梅子檸檬蒸花蟹」(NT$1,580)以老菜「梅子蒸蟹」的靈感再添入檸檬錦上添花，香氣更勾饞癮！先將醃青梅去核剁碎，加上用仙渣餅、紅白砂糖(紅糖香而白糖甜)、白醋、蕃茄醬煮成的醬汁，拌勻成為私房梅子醬備用；選用殼薄容易入味、肉質飽滿鮮甜的花蟹當主角，去內臟洗淨，留蟹蓋、蟹身切塊，與前述梅子醬拌勻；再切檸檬片舖盤底，上置以梅醬裹身的花蟹，加上蟹蓋，以沸水大火蒸熟後取出，撒上蔥花，再燒熱自煉蔥油淋上而成。結實飽滿的蟹肉酸甜交織，叫人吮指回味！

午餐限定的「蝦籽蟹肉大雲吞」(NT$250/人)先將老母雞火腿熬的上湯，加上南瓜泥，把湯底備好；然後用份量十足的鮮拆萬里蟹肉，搭配蝦肉、豬絞肉調餡，包成拳頭大的雲吞，煮熟後，安頓在金黃上湯中，撒上先經蒜頭炒過的蝦籽，吃來滿口鮮香，身心俱得滿足！「蟹肉鮮蝦餃」(NT$180/3個/份)以熱水沖熟的澄麵加上進口的紅蘿蔔粉做成天然橘紅色麵皮，包入用現拆萬里蟹肉、蝦肉、飛魚卵拌成的內餡，巧手做成小螃蟹造型，視覺味覺皆美！

另外三道誘人新菜，用了韓式泡菜、香醇威士忌、頂級燕窩等意想不到的特色食材加入鮮蟹料理，包括靈感來自經典粵菜─乾煎茄汁蝦的「泡菜乾煎三點蟹」(NT$580)，運用乾煎手法將食材完全吸盡，濃香有味。主廚將三點蟹切塊拍粉後先煎再泡熟，瀝油後再次下鍋，淋上調和了韓國味噌辣椒醬、OK酸甜調味醬、蕃茄汁、喼汁(辣醬油)、香油和砂糖的醬汁，煮至收汁，再下稍加烤熱的韓國泡菜炒乾，這時螃蟹吸飽了醬汁，又有爽口泡菜加分，鹹香有味，十分開胃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威士忌酒醉三點蟹」(NT$680)將秋天限定的美味醉蟹改採洋酒入味，並選用號稱全球最好喝的蜂蜜威士忌製作。先煮製一鍋融合蔥、薑、花椒、八角、醬油、冰糖的中式香料水，放涼後加上同等比例的蜂蜜威士忌混合，再把殼薄易入味的蒸熟三點蟹浸泡其中，冷藏二天。整隻螃蟹斬件後盛在飄散著乾冰白霧的圓盤上桌，醉蟹酒香撲鼻、蟹肉鮮甜細緻，別具風味！「燕窩蟹肉炒蛋白」(NT$880)的工序費時、精烹細製，才造就此道雍容華貴的雋永粵菜！高檔乾燕窩泡發一天，再將之浸潤在老母雞與火腿慢熬的高檔上湯中入味；鮮拆萬里蟹肉鮮以自煉雞油炒香；接著以低油溫、細膩手法炒出有如絲絲白雪的蛋白，隨即快速過熱水去油瀝乾。最後再起鍋放入鮮濃上湯，擱鹽調味勾芡，便加入前述蟹肉和蛋白炒勻炒乾，仔細盛入蛋殼容器裡，頂端也鋪上燕窩，蟹肉蛋白的濃淡有致，上湯燕窩的鮮味飽足、滋味清雅。

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Mega 50餐飲及宴會-望月樓＞http://www.mega50.com.tw/ch2/moonpavilion

地址：新北市板橋區新站路16號(百揚大樓48~50F)

電話：02-7705-9703

台北晶華酒店-晶華軒 粵式品蟹宴推出「薑薑」好肥美秋蟹

入秋美饌非「螃蟹」莫屬，台北晶華酒店晶華軒的「粵式品蟹宴」由擁有超過30年粵菜烹飪經驗的港籍中餐廚藝總監鄔海明規劃，此次希望能夠透過美食呈現出他記憶中親情、師徒、友情的味道。菜單中「榮嫂薑蔥炒蟹」是鄔媽媽的拿手好菜，小時候媽媽常做這道菜讓他下飯，對鄔主廚來說，這份味道蘊含著親情的養分與美好。

象徵著師徒之情的菜式「秘製辣椒蟹」則是主廚在電影「食神」廚藝總監陳東主廚門下習藝時所學到的私房料理，用了很多辣椒的外觀看似嗆辣但嚐來溫順，從料理當中，他也體認到師傅雖嚴厲中希冀徒弟不斷磨練與進步的柔情。

「廟街惹味香辣蟹」象徵友情，從小在香港廟街長大的鄔主廚喜歡和好友、兄弟在廟街的大排檔餐廳談天吃飯搏感情，更因此結識到大排檔師傅，成為無話不談、交流廚藝的好友，也讓這道菜代表著味覺記憶中的一份溫暖。此外，螃蟹性寒，料理時少不了性屬溫熱的「薑」進行調和，喜好發掘各式台灣在地好食材的鄔主廚也為「粵式品蟹宴」找到了來自苗栗大湖薑麻園的老薑，做為最好的搭配。苗栗大湖當地土壤含水量較高，土壤特別肥沃，常常能種出分岔多、纖維較粗，其硬度高、且口感辣度較嗆回甘的好薑。喜歡海鮮原汁原味的老饕們，不可錯過加入好薑的「老酒雞油蒸沙母」，主廚特別取用雞臀尖上油脂含量較高的部位與薑蔥一起放入蒸籠內，再將蒸煮約兩小時後的天然雞油淋到洗淨切塊後的沙母上，並添加適量台灣陳年花雕酒增加香氣，並與薑蔥再一起蒸煮，最後上桌前再淋上老母雞上湯並回蒸約1分鐘讓熱氣蒸騰出螃蟹鮮香。

港式點心與甜點選項亦是精采萬分，由中式點心行政主廚吳滿權親自監製，每日現點現做，前者首推「鱈蟹如意餃」，選用日本北海道進口鱈場蟹，洗淨後以手工去殼取出甜美的鱈場蟹肉，與新鮮白蝦、蛋白、生粉、紅蘿蔔、芹菜一同包入麵皮中，外皮則以使用澄粉、太白粉和熱水揉製而成，其中特別加入竹炭粉以符合現代人講究健康的概念，餡料飽滿的餃子放入蒸籠蒸煮約10分鐘，出籠後綴上粉嫩的鱈場蟹肉與薑絲，外型宛如盛開的花朵般讓人著迷，伴隨著撲鼻的蟹香，是款色香味俱全的秋季限定點心。甜點選項中的「桂花薑茶湯圓」是吳主廚特別使用纖維紮實、辣度較高的竹薑熬煮約3小時至菁華盡出後、再放入桂花與黑糖繼續滾煮，上桌前加入自製小湯圓，祛寒去濕，是道道蟹後最適合用來食用的暖胃甜點。晶華軒粵式品蟹宴另有「艇家避風塘炒蟹」、「艇家避風塘炒蟹」、「黑椒醬爆炒蟹」、「陳年花雕蒸花蟹」、「砂鍋花蟹粥」、「蟹肉小籠包」、「老薑番薯糖水」道道美味，值得老饕們享受一個美好的食欲之秋。

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地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話：02-2567-7898

吳丁江/River圖文彙整

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