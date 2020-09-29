月圓、人團圓、餅圓圓！ 中秋「飯店月餅禮盒」Top 10

流心、廣式人家通通都愛～

每到中秋我要吃月餅、送禮盒！中秋節除了吃烤肉、柚子兼賞月外，公司行號、親戚好友間還要煩惱送禮，各大飯店集團更是摩拳擦掌展開「月餅禮盒」大戰！

口味不僅要保持經典、開發創新還要能暖心暖嘴暖胃，外型更是悄悄的爭奇鬥艷，要可以時尚擺拍、多功用還要寓意深遠，宛如一場名模生死鬥，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理全台飯店的中秋禮盒，看看哪一家討論度最高、哪一家更得網友心？沒跟上這波熱潮的你，明年記得提早開搶啊！

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10、台南晶英酒店

台南晶英酒店滿足各方面客群需求，中式的有廣式月餅「月耀五福」、外型走古典唯美路線的流蘇書冊「南城月」，西式的則主BBQ造型蛋糕、提拉米蘇和馬卡龍。

月耀五福主打五款皮薄餡多的廣式月餅，另一款南城月則是外型吸睛、送禮面子一百分，書冊款象徵台南濃厚的文化底蘊；而西式的則有以假亂真的烤肉造型蛋糕、「大人味」的微醺馬卡龍，喜歡哪一款就投其所好，中西味隨你選～

9、尊爵大飯店

走過20個年頭的尊爵大飯店，是桃園知名飯店，2020月餅大戰當然也不能放過，此次主打月餅「花」麗登場，推出三款「月、豔、漾」中秋禮盒，外盒以盛開嬌豔的花卉圍繞中心，使用沉穩的深藍和典雅的銀灰做色調，整體優雅高貴，顛覆過去樸實的風格。

在口味上則保留尊爵的經典廣式月餅味道，奶皇、棗泥、伍仁和流心月餅，另外還有XO醬禮盒，讓你不怕餅送太多會吃膩～

8、天成集團

火車迷看過來！在台北火車站附近的知名天成大飯店，集團連同旗下的世貿國際會館、台北花園大酒店一同推出4款中秋禮盒，其中超可愛的限定「柚比快飛月餅禮盒」，首次與台鐵合作推出，除了外觀是普悠瑪列車，還加贈可玩水的玩具～

另外還有以西式餅乾為主的「典藏品味」、廣式月餅口味的「團員平安禮盒」，以及顏選高級奢華食材的「珍饌天成禮盒」，小朋友玩的開心，大人收禮吃的笑嘻嘻啊！

7、凱撒飯店

想到2020年的辛苦和困難，凱撒飯店以「為世界點燈祈福」為主題，推出「祈月禮盒」，將中式料理揉進月餅，牛菌菇、松阪豬、XO醬等口味，每一口都像在品嘗一道經典美食，而長形立方柱的大紅色外盒結合LED燈，投射出外盒上的平安、團圓等祝福，把中秋的溫馨情再傳下去。

另一款「彩月禮盒」更是把台灣手搖飲加進月餅裡，創意的黑糖奶茶QQ、芋頭撞奶，還有芝芝葡萄、草莓歐蕾、桑葚檸檬青茶等口味，外型則是中秋元素的兔子，如此有創意的新發想，讓凱撒飯店在媒體評比上拿下創新類第一。

6、漢來大飯店

飯店界南霸天、佇立高雄20多年的漢來飯店每年嘗試突破挑戰新口味，給予消費者不同感受，此次推出「情月典藏」、「情月風雅」2款，除了為健康著想的減糖製作外，今年更主打在地美食月餅，像是屏東東港櫻花蝦、車城鹹蛋黃、萬丹紅豆台南白河蓮子等餡料口味，吃得不只是月餅，更是一種台灣本土暖情味～

而在外盒設計上以牡丹花盛開為主軸，花開的姿態、濃淡有別的花色，以及金銀色線的設計搭配，整個月餅禮盒高雅大氣，送禮免驚沒面子啦！

image source: 漢來美食官網

5、圓山大飯店

今年圓山大飯店所出品的富貴牡丹禮盒，創意與傳統口味兼具，以81.33分拿下媒體評比第一，同時更是飯店通路的總冠軍，在網路上同樣擁有高人氣～

專家徐天麟表示：「裡面選的幾顆月餅，餅皮表現還不錯，餡也讓人家非常驚豔，尤其是我們吃到蓮蓉，蓮蓉非常的香，咀嚼之後就會有花生油的香味出來，是傳統蓮蓉才會有的效果。」外盒則以時尚輕旅行概念，設計成行李箱造型，月餅吃完還可以當收納盒，環保又實用。

4、六福旅遊集團

六福萬怡酒店以台灣瀕危動物為靈感，端出的「遊月豐融禮盒」，融合友善台灣的意境，把四大珍稀動物犀牛、水獺、石虎、熊鷹的剪影製成互動盒身，喚起大家保護瀕危動物的意識，在飯店月餅中殺出重圍。

裡頭的三種廣式月餅也別具巧思，「川渝植物肉」口味首創以未來肉製月餅，與外盒的動物們相互輝映。還有港味十足的粵亮燒味三寶月餅，及濃濃中秋氣息的柚香黑糖麻糬月餅。

3、台北晶華酒店

台北晶華酒店今年喜迎30周年慶，推出5款限定版月餅禮盒，尤其以晶華軒港點主廚吳滿權手工製作的「潮月」正統潮式燕窩奶黃月餅最搶手。

精準拿捏水皮和油皮黃金比例製成千層酥皮，裹入頂級細緻燕窩和香濃奶黃餡，烘烤過迷人的奶香，光是聞香就很享受～還有媒體評比常勝軍「鳳梨澄沙奶黃」，還有師承香港的道地奶黃酥「花月」，傳統廣式月餅「醉月」，及日式桃山餅皮搭配台灣特產交織而成的「賞月」。

image source: 晶華國際酒店官網

2、寒舍集團

寒舍集團集合旗下台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、台北喜來登大飯店和礁溪寒沐酒店，祭出3款復古意象滿滿的「鐵窗花」月餅禮盒，燙金玫瑰色線條搭配芙蓉粉、淺豆綠、深黛綠3種莫蘭迪色系，平和雅致。

首推「月相伴」蛋黃酥禮盒，層層疊疊的酥皮可與彰化排隊名店一拚高下，喜愛廣式月餅的可以選擇「窗知秋」典藏月餅禮盒，香而不膩，最後是中西合併的「映花櫺」廣式月餅禮盒，內含首次推出的「莓果可可」，嘗鮮送人皆宜。

1、香格里拉台北遠東國際大飯店

香格里拉台北遠東國際大飯店今年推出了3款秋節禮籃和8款禮盒，其中最吸睛的莫過於匯集金牌蓮蓉蛋黃、伯爵柚香蛋黃和松子抹茶蛋黃等精華的「傳月」香傳廚神禮盒。

另外，酒香瀰漫的「醇月」禮盒，以傳統奶黃月餅為基底，加入特選十三年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌與新鮮核桃製成的威士忌核桃奶黃月餅，也成為饕客炙手可熱的中秋禮。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月29日至2020年09月27日，共一年。

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