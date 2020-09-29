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豆腐鍋全桌免費吃！韓式火鍋「豆腐村」回歸天母祭超狂優惠，還有小菜、豆腐冰吃到飽
天母鍋控們必衝！韓式料理品牌「豆腐村」提供多款韓式嫩豆腐煲，其中小菜無限續、豆腐冰淇淋免費吃的亮點，亦是饕客的心頭好。如今位於士林區的「大葉高島屋店」即將於9/30正式開幕，推出連續13天的獨家好康，最高可獲得「整桌免費」的福利，喜愛韓國料理的粉絲千萬別錯過！
為歡慶豆腐村回歸天母，「大葉高島屋店」本回祭出限定抽獎活動，10/7起至10/19為止，凡於活動期間到店用餐，點購新上市菜單中的任一餐點，即可參與抽獎活動。獎品內容包含大獎「整桌免費」、「1000元折價券」、「500元折價券」、價值達289元的「韓式炸雞」及「韓式糖醋肉」人氣品項兌換券等，讓大家用餐還能有機會順道帶走超值獎項，下次爽嗑免費餐。
豆腐村主打採用每日限量的現磨嫩豆腐，製成逾10種口味的豆腐鍋料理，例如海鮮豆腐煲、大醬豆腐煲都是招牌必吃。因應重新整裝開幕，「大葉高島屋店」也特別新推「韓式醬燒炸雞」、「韓式辣味炸雞」、「糖醋肉」、「烤魚一夜干」等經典韓食，還有無限供應的小菜及豆腐冰淇淋，讓大家免飛韓國也能品嚐道地風味，趕快筆記下時間吃一波！
豆腐村 大葉高島屋店
地址：台北市士林區忠誠路二段55號12樓 (大葉高島屋12樓)
營業時間：週一至週五11:00-14:30、17:00-21:00；週六日11:00-21:30
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