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高雄人開吃韓式半半炸雞！南部第一間「起家雞」將插旗裕城路
高雄的炸雞控久等了！來自韓國的炸雞品牌「起家雞」在台灣擁有多家分店，雙北、中部皆各有門市，人氣不同凡響，官方臉書偶爾也會有粉絲留言，敲碗希望能進駐南部。如今終於傳來好消息，「起家雞」已悄悄在人力銀行甄才，首家南部門市預計插旗高雄左營區，屆時不用北上也可以品嚐道地的韓式炸雞囉！
起家雞本回首度拓展至南部，預計開設「高雄裕城店」，落腳裕誠路，為熱門美食街又在新增一處必吃選項。起家雞首家台灣旗艦店於2016年開幕，憑藉高CP值甫一登場就掀起搶吃熱潮，大部分人都會選擇一次吃得到兩種口味的「半半炸雞」，另有內行人必點的去骨炸雞，正宗的原汁原味備受好評。其中嚐鮮必備口味莫過於經典原味、招牌與辣味洋釀，而人氣青蔥、結合可樂風味的哇樂亦是暢銷品項。雖然目前官方未在臉書釋出高雄新店確切資訊，但已可從甄才職缺頁面略知一二，最快有望10月可以聽到始營運消息，高雄人先預備備期待！
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