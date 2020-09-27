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蒸籠推車港點「買一送一、第二籠10元」！點8號首度進駐台中祭優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／點8號提供
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中部港點控必收！北部知名港式餐廳「點8號 星級名廚點心專賣」將於10月插旗台中，趁著中秋連假，特別祭出連續4天的蒸籠推車點心「買一送一」活動，10/5起則接力於全台門市開放整個十月平日享「每籠只要10元」的加購價，一系列獨家好康快筆記！

圖／點8號提供
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「點8號」首家台中分店進駐大魯閣新時代購物中心，讓大家秒飛香港，盡情體驗逛街血拼、吃美食的行程。為歡慶「台中新時代店」開幕，點8號將於10/1至10/4中秋期間推出「蒸籠推車港點買一送一」，13款道地港味任選，每桌至多可享3籠買一送一。品項包含招牌蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪、蒜香蒸排骨、點8翡翠餃、蠔皇叉燒包等，還加碼推出黃金流沙包、造型吸睛的嗡嗡蜜蜂包與汪汪柴犬包，讓饕客大啖美食還能餵飽相機。

圖／點8號提供
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而配合雙十國慶，全台「點8號」也將於10/5起至10/31止的週一至週五期間，推出蒸籠推車「第二籠10元」促銷，代表最低50元有找就能開嗑，最高可享三籠加購優惠。除了特色蒸籠推車、燒臘拼盤等人氣必吃，點8號台中首店獨家推出超狂「三加」服務，點購指定餐點直接免費「加飯、加麵、加剉冰」，吃得超過癮。現場也新推異國風味，想吃泰式椒麻雞飯、肉骨茶米線、越式牛肉河粉、叻沙海鮮麵應有盡有，到店即可一次品嚐東南亞滋味，台中人先就近出發！

圖／點8號提供
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點8號 優惠活動（以價低者計算、每桌最高享3籠優惠）

蒸籠推車買一送一
日期：10/1-10/4（台中新時代店限定）
10元瘋加購
日期：10/5-10/31（全台門市、週一至週五平日限定）

點8號 台中新時代店

地址：台中市東區復興路四段186號10F
營業時間：11:00-21:30
台中蒸籠推車品項：蒜香蒸排骨、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、點8翡翠餃、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃、荷葉珍珠雞、黃金流沙包、嗡嗡蜜蜂包、汪汪柴犬包

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