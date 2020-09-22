百事可樂「助眠飲料」來了！ 不含糖、零熱量　還能放鬆身心一覺到天亮

現代人工作壓力大、生活步調緊湊，難免會有徹夜難眠的問題。飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）預告即將推出一款機能飲「DRIFTWELL」，該飲料在美國開賣，號稱能協助飲者放鬆身心，進而達到助眠的效果，且完全不含糖、零熱量，消息一出讓不少消費者相當期待！

失眠是現今社會多數人面臨的困境之一，睡不著、睡不好都會影響隔天精神狀態、耽誤工作，因此市面上不少提振精神的飲品。這回百事可樂改走健康路線，預告推出機能型助眠飲料「DRIFTWELL」，光是視覺設計就讓人一秒紓解壓力。

這款號稱能助眠的DRIFTWELL以深藍色的瓶身搭配幾何圖形的設計，視覺上呈現舒緩、鎮定的功效，裏頭最大亮點則是添加了200毫克的L-茶氨酸及每日建議攝取量10%的鎂，兩款添加物能帶來放鬆身心、減輕壓力的效果！

據悉，DRIFTWELL口感與汽水雷同，口味則以薰衣揉合黑莓的口味，不僅不含糖，還零熱量，預計年底在美國上市，擁有助眠特性的機能飲品讓不少網友敲碗超期待。 深藍色搭配幾何圖型的包裝設計替視覺帶來鎮定的功效。 圖／取自IG／drinkdriftwell

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