快訊

聯合國大會辯論冷清開幕 各國領袖視訊討論疫情

影／悼念小鬼「天堂有多遠」MV出爐 吳宗憲和KID相擁而泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百事可樂「助眠飲料」來了！ 不含糖、零熱量　還能放鬆身心一覺到天亮

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
飲料巨頭百事可樂將推出一款能夠助眠的機能飲品。 圖／Pepsi官網
飲料巨頭百事可樂將推出一款能夠助眠的機能飲品。 圖／Pepsi官網

現代人工作壓力大、生活步調緊湊，難免會有徹夜難眠的問題。飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）預告即將推出一款機能飲「DRIFTWELL」，該飲料在美國開賣，號稱能協助飲者放鬆身心，進而達到助眠的效果，且完全不含糖、零熱量，消息一出讓不少消費者相當期待！

失眠是現今社會多數人面臨的困境之一，睡不著、睡不好都會影響隔天精神狀態、耽誤工作，因此市面上不少提振精神的飲品。這回百事可樂改走健康路線，預告推出機能型助眠飲料「DRIFTWELL」，光是視覺設計就讓人一秒紓解壓力。

這款號稱能助眠的DRIFTWELL以深藍色的瓶身搭配幾何圖形的設計，視覺上呈現舒緩、鎮定的功效，裏頭最大亮點則是添加了200毫克的L-茶氨酸及每日建議攝取量10%的鎂，兩款添加物能帶來放鬆身心、減輕壓力的效果！

據悉，DRIFTWELL口感與汽水雷同，口味則以薰衣揉合黑莓的口味，不僅不含糖，還零熱量，預計年底在美國上市，擁有助眠特性的機能飲品讓不少網友敲碗超期待。

深藍色搭配幾何圖型的包裝設計替視覺帶來鎮定的功效。 圖／取自IG／drinkdriftwell
深藍色搭配幾何圖型的包裝設計替視覺帶來鎮定的功效。 圖／取自IG／drinkdriftwell

延伸閱讀：

399元不限時吃到飽！礁溪寒沐MU BAR「下午茶Buffet」推新菜色、加價299爽泡湯

3層樓「星巴克士林店」9／27熄燈　22年回憶走入歷史

相關新聞

百事可樂「助眠飲料」來了！ 不含糖、零熱量　還能放鬆身心一覺到天亮

現代人工作壓力大、生活步調緊湊，難免會有徹夜難眠的問題。飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）預告即將推出一款機能飲「DRIFTWELL」，該飲料在美國開賣，號稱能協助飲者放鬆身心，進而達到助眠的效果，且完全不含糖、零熱量，消息一出讓不少消費者相當期待！

快將非賣品「一蘭拉麵碗」帶回家！一蘭台灣獨家祭中秋抽獎，配料餐券免費送

拉麵控手刀搶！來自日本的人氣拉麵專門店「一蘭」人氣極高，如今因應中秋節，台灣店祭出一蘭麵霸限定好康，最大獎有機會抽中完食才能看見底部真面目的「一蘭原創拉麵碗」，這款在台灣花錢都買不到，最狂收藏品不趁此

399元不限時吃到飽！礁溪寒沐MU BAR「下午茶Buffet」推新菜色、加價299爽泡湯

BUFFET控別錯過！礁溪寒沐酒店MU BAR日前推出「下午茶BUFFET」備受好評，超過20款鹹食、甜點、蔬果任吃，還有新鮮果汁吧無限暢飲。而即日起也推出全新菜色像是「台式排骨酥」、「美式炸牛柳」、

只賣35天！麥當勞推「韓風炸雞腿」　再送3萬罐海尼根

韓劇中經典的「炸雞配啤酒」，在家裡也能吃得到了！麥當勞自9月23日至10月27日期間，推出期間限定的「韓風炸雞腿」，同時...

熊一燒肉新增22種食材！加送「大海蝦、骰子牛」吃到飽

立足西門町十餘年的燒肉餐廳「熊一燒肉」，即日起重新調整菜單，推出超值燒肉、豪華燒肉、頂級燒肉等3種不同規格的燒肉菜單，讓...

用喝的蛋黃酥？紅豆沙加鹹蛋黃 IG打卡店「拾覺」浮誇系中秋五層手搖飲

中秋許多店家推出月餅、蛋黃酥，人氣手搖飲料店也推出一款浮誇系飲品，加入鹹蛋黃冰沙與紅豆沙，號稱「喝的蛋黃酥」，又會是什麼...

三明治1元！「韓國美而美」Isaac首到高雄　限定款只賣7天

被網友暱稱為「韓國美而美」的連鎖早餐店「Isaac Toast & Coffee」，近期於台南安平開設台南第3間門市，另...

限10天！樂軒「和牛吃到飽＋精釀啤酒無限喝」1588元

隨著中秋節到來，主打和牛燒肉料理的「樂軒」，於旗下4間門市推出「中秋和牛燒肉狂歡派對」，每人1,588元，就可以無限品嚐...

52層餅皮有夠猛！增高版「千層101」隱身台南複合式空間，螞蟻人必衝

想吃千層蛋糕時還是只想到Lady M就落伍啦！台南有間4樓空間內有乾坤，販售讓人忍不住洗版IG的千層蛋糕，疊高高的塔皮讓它獲得「千層界101」稱號，價格也相對親民，尤其螞蟻人絕對要衝一波！ 這家

限時13天！米其林一星了凡油雞 新光南西「買一送一」

連鎖餐飲集團和億生活旗下品牌，來自新加坡2014~2019年連續四年榮獲米其林一星的「了凡招牌油雞．燒臘．飯．麵」，今起...

9／18開賣！ 台南人氣冰菓室推中秋限定「黃金柚子冰」﻿ 滿滿老欉柚子果肉超鮮甜

秋天也要繼續吃冰！ 趁著中秋節連假期間不妨來趟台南美食之旅，優先推薦品嘗人氣IG打卡「南泉冰菓室」最新推出的中秋限定「黃金柚子冰」，店家在﻿刨冰鋪上滿滿老欉新鮮柚子果肉，再﻿淋上清爽香甜柚子醬，每一口

低熱量+充滿飽足感！ 盤點網路最夯十大「即食雞胸肉」品牌

吃雞胸長胸肌！隨著網路自學興起，健身不再侷限於健身房，透過影片、爬文做功課，改變體態的健身風潮在近年大流行，不只是重量訓練，搭配飲食習慣減脂，才能有效把身體線條練出來，這時候吃得健康，並補充低熱量、高

熱門新聞

吃素食鍋驚見「肉片」她難過打破與神約定 老闆還嗆一句網氣瘋

只賣35天！麥當勞推「韓風炸雞腿」　再送3萬罐海尼根

周六補班小確幸！身分證有9、2、6 到ROYCE’享優惠

399元不限時吃到飽！礁溪寒沐MU BAR「下午茶Buffet」推新菜色、加價299爽泡湯

士林夜市風光不再！3層樓「星巴克士林店」9／27熄燈　22年回憶走入歷史

全聯員工「神級彩繪」促銷柚子 網讚：被收銀耽誤的畫家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。