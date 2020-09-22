快將非賣品「一蘭拉麵碗」帶回家！一蘭台灣獨家祭中秋抽獎，配料餐券免費送

拉麵控手刀搶！來自日本的人氣拉麵專門店「一蘭」人氣極高，如今因應中秋節，台灣店祭出一蘭麵霸限定好康，最大獎有機會抽中完食才能看見底部真面目的「一蘭原創拉麵碗」，這款在台灣花錢都買不到，最狂收藏品不趁此時入手待何時！

圖／一蘭台灣提供

許多人吃一蘭拉麵除了為了嚐鮮招牌天然豚骨風味，碗底金句「この一滴が最高の喜びです（這一滴是最至高無上的喜悅）」更是粉絲的朝聖重點，因此內行饕客都會把湯喝完，以拍下經典認證照。如今即使不出門，也有機會在家享受這款特色喜悅啦！為歡慶中秋佳節，「一蘭台灣」舉辦「一蘭麵霸限定迎好禮」活動，9/23至10/4期間凡到店用餐，並下載一蘭台灣APP成為麵霸會員，於店內贈點處索取「來店點數」，即有機會抽中特色獎項。其中大獎正是非賣品「一蘭原創拉麵碗」。

圖／一蘭台灣提供

此外，這項台灣限定的APP抽獎活動還提供「一蘭特製禮品」像是一蘭博多細麵、一蘭捲麵、赤紅祕製辣椒粉，還有一蘭特製冷便當袋、特製筷子，讓拉麵迷即便在家，也能從專屬美味到餐具完美復刻。另外，六獎「配料餐券」則可兌換加麵、加蛋好康，拉麵控準備開吃！

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