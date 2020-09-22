399元不限時吃到飽！礁溪寒沐MU BAR「下午茶Buffet」推新菜色、加價299爽泡湯

BUFFET控別錯過！礁溪寒沐酒店MU BAR日前推出「下午茶BUFFET」備受好評，超過20款鹹食、甜點、蔬果任吃，還有新鮮果汁吧無限暢飲。而即日起也推出全新菜色像是「台式排骨酥」、「美式炸牛柳」、「炸雞」等人氣炸物及精緻甜點，飯店等級的美味不分平假日、每人只要399元，難怪平日也吸引大批饕客嚐鮮，近期還宣佈9/30前憑用餐發票可享「泡湯加價購」優惠，CP值超高宜蘭人不衝太可惜啦！

礁溪寒沐酒店MU BAR自助式下午茶每人399元，免收服務費，本回除了新增經典現炸小食類台式排骨酥、美式炸牛柳、炸雞，輕食類「火腿迷你Q堡」、「香茅甘蔗豬」，「起司荔枝球」，還有「青柚千層蛋塔」、「紅莓乳酪花」，咖啡、茶飲隨意續杯。而凡於9/30前享用MU BAR下午茶BUFFET，憑當日發票每人可用199元加購使用館內樂未央遊樂草園，每人299元則可加購使用6樓會館，不用住宿也能泡湯及游泳，適合來場一日輕旅行。

另外，號稱宜蘭最大、提供全天候自助餐飲服務的MU TABLE自助餐廳即日起推出「金秋蝦宴」，各式百匯蝦料理，讓人吃到痛風都甘願，截至10/31平日午餐每位880+10%元起，海鮮控快筆記！

MU BAR下午茶BUFFET資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號供應時段：每日14:30-17:00收費標準：成人每位399元，6-12歲以下孩童299元（不收服務費）泡湯加價購活動：憑當日下午茶BUFFET的發票可每人加價299元享用會館設施（含露天大眾溫泉池），每張發票限2人加價購

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