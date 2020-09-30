大胃王要吃爆！「我家牛排」板橋三民店2.0登場，Buffet高達120款菜色太欠吃

台灣連鎖品牌「我家牛排」為知名平價牛排店，除了吃得到新鮮牛排餐點，豐富的自助吧更被譽為「被肉排耽誤的Buffet吃到飽」，成為高CP值的選項之一。而位於新北的板橋三民店就在當地具有高達20年歷史，今年4月份重新整裝回歸，讓饕客們不僅能在更為整潔明亮的環境下大口吃肉，還能無限享用多款熟食、炸物、甜點、蔬果、飲料，最重要的是每日有近120道家常菜輪番上陣，大胃王都能飽到天靈蓋！

圖／我家牛排板橋三民店提供

「我家牛排」板橋三民店標榜原汁原味的料理，在具10年經驗的首席煎台手掌廚之下，每款牛排口感鮮嫩，而店內皆嚴選高品質食材、蔬菜亦選自在地小農的有機農產品，主打吃得安心健康。其中，最受矚目的Buffet採全手工烹調，像是豬腳、麻辣鴨血、黃金泡菜、鮮蝦、蒸魚等為人氣餐點一上就秒殺，不少居家菜色也能嚐鮮，讓大家在外也能溫馨飽餐一頓。

圖／我家牛排板橋三民店提供

圖／我家牛排板橋三民店提供

除了家常菜，另有手作軍艦壽司、炸物可選，甜點櫃還有蛋糕、泡芙、奶酪、布丁，前菜、主餐到飯後甜點應有盡有，而Buffet控只要280元就能單點沙拉吧。此外，當月壽星可憑證件享9折優惠，另有20至80人團體訂位的驚喜優惠活動，未來聚餐不用煩惱啦！

圖／我家牛排板橋三民店提供

我家牛排 板橋三民店

地址：新北市板橋區三民路二段32號2樓

營業時間：週一至週五11:00-14:00；17:00-21:00；六日、例假日11:00-21:00

訂位專線：02-89641782

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