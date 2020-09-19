52層餅皮有夠猛！增高版「千層101」隱身台南複合式空間，螞蟻人必衝
想吃千層蛋糕時還是只想到Lady M就落伍啦！台南有間4樓空間內有乾坤，販售讓人忍不住洗版IG的千層蛋糕，疊高高的塔皮讓它獲得「千層界101」稱號，價格也相對親民，尤其螞蟻人絕對要衝一波！
這家位於林百貨旁的「兜空間」結合了服飾品牌、藝廊及文創商品複合式咖啡店，其中1樓的「le lobby」甜點店供應特色飲品、法式檸檬塔等甜食，大部分人最主要都是衝著隱藏版千層蛋糕而去。每日口味依照當天販售為主，近期網路最紅的為楓糖口味的千層蛋糕，每層抹醬都夾雜奶油及淡淡楓糖香，不會過於甜膩，重點是高達52層的餅皮吃起來超過癮，往下一叉宛如高塔垮下，視覺吸睛。
此外，千層蛋糕搭配任選飲品只要260元，價位平易近人，之前還曾推出芝麻及抹茶口味，粉絲們可以期待後續是否有新風味推出。而浮誇的千層品項已著實吸引許多粉絲慕名而訪的粉絲，引爆排隊嚐鮮潮，因此提醒以千層101為朝聖主要目的人，記得盡早到訪，才能順利吃到喔！等待餐點時或用餐完畢後，別忘了逛逛1至4樓的店面與展間，感受另一款藝術風的療癒氛圍，升華下午茶體驗。
DOU MAISON兜空間
地址：台南市中西區中正路33號
營業時間：13:00-21:00
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