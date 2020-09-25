巧用萬里蟹、貢寮鮑、三芝筊白筍！亞都麗緻天香樓主廚為新北升格10週年端出「新北宴」

蟬聯米其林指南一星肯定的台北亞都麗緻大飯店天香樓，致力於發掘在地優質食材，結合創意巧思，呈現杭饌多元面貌。新北市依山臨海，農漁自然資源豐沛，配合新北市升格10週年推動的「2020 設計新北」市政規劃，天香樓行政主廚楊光宗著手「吃當季、用在地」主題，帶領新北市醒吾科技大學餐旅管理系學生，以新北在地食材，融入新住民料理元素，共同設計15道式新北宴，搭配鶯歌特色餐具擺設，並透過影像將料理生動投影在餐桌上，即日起至10月18日於府中15公開展示，一同感受新北食材絕佳品質與其延伸的料理變化，而主廚與學生組成團隊共同創作也象徵世代傳承與提攜。

天香樓開業至今，楊光宗主廚堅持親自走訪台灣產地，品嚐農漁友們細心耕作、捕撈和養殖的上等農作與魚鮮，餐廳亦早已精挑引進品質精良、風味優越的坪林包種茶、八里綠竹筍等食材延伸運用。此次攜手醒吾科大合作設計的「新北宴」在主廚與學生密切交流下，傳承紮實料理技藝、專業食材配搭及風味堆疊技巧，團隊共同打造的精彩桌宴道道反映新北飲食與人文，不僅菜色均選用在地食材，調味上也巧妙融合南洋料理精髓，彰顯新北廣大新住民特色。

新北農漁作物豐富，當地新住民人數更位居全台之冠，天香樓行政主廚楊光宗嚴選萬里蟹、深澳小卷、貢寮鮑、三芝筊白筍、平溪珠蔥、八里綠竹筍等超過20項新北食材，結合台、中、越、泰式風味，展現新北飲食文化與人文特色的精緻桌宴。入秋之際，正是萬里蟹鮮甜豐美時節，宴席中的「醬香萬里蟹年糕」，選用肉質細嫩清甜的三點蟹，以辣豆瓣醬、甜麵醬、泰式甜雞醬及南洋魚露帶出有別於傳統中菜的濃郁醬香，鮮味滿盈、甜辣噴香。

此外，新北宴中的一道「異風山海蔬鮮沙拉」匯集包含深澳小卷、貢寮九孔鮑、八里綠竹筍與文旦、金山地瓜等10種新北山珍海味，海潮鮮甜與蔬果的清脆、軟綿、多汁等口感交融，搭配由泰式冬蔭功醬、是拉差香甜辣椒醬、甜雞醬、魚露與檸檬調製的醬汁，集結辣、甜、酸豐富滋味，辛香開胃！

2020新北市升格10週年推動未來十年的「2030願景工程計畫」，而「2020 設計新北」為願景工程的重要環節。今年起針對市政的規劃和實踐舉辦設計新北展。其中，「吃當季、用在地」由台北亞都麗緻大飯店米其林一星天香樓行政主廚楊光宗，領銜新北市醒吾科技大學餐旅管理系同學共同合作，以新北當季食材開發出一系列專屬新北市的桌宴菜色，並搭配鶯歌特色餐具擺設，以影像方式將新北宴佳餚投射於餐桌，讓「吃」變得生動活潑，展區也規劃了新北宴料理知識觸控式互動遊戲，歡迎民眾前來參觀體驗，認識新北食材，激發食材運用與料理烹製的創意可能。

更多詳情

亞都麗緻天香樓X醒吾科技大學 設計新北─新北宴展區

展出時間：即日起至2020年10月15日(四)

地址：新北市板橋區府中路15號(府中15新北市動畫故事館)

台北亞都麗緻大飯店官方網站＞http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad

地址：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-2597-1234

吳丁江/River圖文彙整

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