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9／18開賣！ 台南人氣冰菓室推中秋限定「黃金柚子冰」 滿滿老欉柚子果肉超鮮甜
秋天也要繼續吃冰！ 趁著中秋節連假期間不妨來趟台南美食之旅，優先推薦品嘗人氣IG打卡「南泉冰菓室」最新推出的中秋限定「黃金柚子冰」，店家在刨冰鋪上滿滿老欉新鮮柚子果肉，再淋上清爽香甜柚子醬，每一口都吃得到滿滿的柚香清甜滋味！
這家位於安平運河旁的「南泉冰菓室」，春季主打草莓冰、夏季主打的芒果冰，由於冰品種類多、店家復古氛圍空間好拍又好玩，已成了網友近年美食朝聖店家之一。日前芒果季剛結束，店家接著宣布將於9/18(五)開賣中秋限定口味「黃金柚子冰」，採用的是台南麻豆正宗老欉文旦，果肉粒粒分明、飽滿又鮮甜，同時店內還有相當罕見的「番茄蜜餞冰」通通必得都來一盤品嚐一番。
南泉冰菓室也趁著中秋佳節放送「我愛黃金柚子冰」感恩回饋，於9/25日前於店家粉絲團專頁上完成指定活動步驟，就抽出幸運5位南泉冰菓室粉絲免費吃滿滿柚子果肉的「黃金柚子冰」乙碗！
南泉冰菓室
營業時間：12:00-18:00(平日)、12:00-21:00(假日，如果賣完會提早打烊）
電話：06-3506666
地址：台南市安平區安平路270號
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