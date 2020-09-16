一碗難求！台南排隊美食「糯夫米糕」快閃台北，口感濕軟清爽的米糕必吃

台北美食控準備開吃！台南人氣美食「糯夫米糕」傳承家傳美味，以販售帶有米酒與麻油香氣的米糕深受民眾喜愛，不只外地遊客紛紛朝聖，就連當地人也加入排隊陣容，有堪稱「排隊也不一定能吃到的美食」的頭銜，這回飄香台南外，這股香氣也延綿至台北，三天快閃美食控預備備！ 位於台南廟口旁的糯夫米糕開業時間總時大排長龍。 圖／糯夫米糕官網

「糯夫米糕」過去曾是台南的巷弄美食，創辦人劉雨樵不定時騎著復古單車穿梭大街小巷，販售口感清爽、香氣十足的豬軟骨米糕，經口耳相傳而成名。訴說著古早味阿嬤的味道，糯夫米糕創辦人流浪五年後總算於今年五月展店，座落於台南八吉境下太子開基昆沙宮旁的店鋪融合文青與傳統元素，每天開業約3.5小時便會完售，光是排隊的人潮就能端詳出美味的程度。

糯夫米糕的米糕是酒燉的，熱的時候濕軟，香氣會飄散，冷的時候彈牙，越嚼越香。米糕吃起來甜甜的，是因為冰糖入菜，擔心麻油對有些人上火，功能是降火氣，綜合味道。

此次糯夫米糕與「日本虎牌Tiger」聯手合作，將於9月18日至9月20日現身台北，打造糯夫米糕快閃廚房，想吃的民眾可要把握機會，錯過就要親自直奔台南了！

糯夫米糕快閃台北

日期：9/18（五）-9/20（日）

地址：台北市中山區復興南路一段24號2F

營業時間：12:00-售完為止

電話： 02-2741-6990 糯夫米糕傳承家傳美味，販售帶有米酒與麻油香氣的米糕深受民眾喜愛。 圖／糯夫米糕官網

糯夫米糕創辦人過去街頭叫賣，如今總算展店。 圖／糯夫米糕官網

延伸閱讀：

．鮮蚵199元不限時吃到飽！台南「燒烤攤」吃到痛風也甘願 東石漁港每日新鮮直送

．IG打卡新秀登場！迷客夏2款「水果氣泡飲」漸層好唯美，低卡手搖超清爽