低熱量+充滿飽足感！ 盤點網路最夯十大「即食雞胸肉」品牌

吃雞胸長胸肌！

隨著網路自學興起，健身不再侷限於健身房，透過影片、爬文做功課，改變體態的健身風潮在近年大流行，不只是重量訓練，搭配飲食習慣減脂，才能有效把身體線條練出來，這時候吃得健康，並補充低熱量、高蛋白質的食物就很重要！

幾乎有健身的人都知道，「雞胸肉」不但低熱量低脂肪，又能帶來飽足感，同時支撐肌肉增長的蛋白質來源，但是要自己烹調太麻煩，於是市面上有許多「即食雞胸肉」出現，不論是在超商、網購通路都可以買得到，其中網友討論度最高的有哪些？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你！

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NO.10 21世紀

以烤全雞聞名的速食店21世紀，也有推出即食雞胸肉在便利超商販賣，用21經典烤雞香料調製而成，不少網友表示吃起來有股淡淡中藥味，口感不乾柴，而且肉吃起來有厚實與緊緻感，加上21世紀在超商也有系列低脂低熱量餐點，不少網友會選擇一起搭配享用，不僅飽足感有，又有滿滿的蛋白質。

21世紀風味館元氣雞胸肉 約59元/包（7-11）

蛋白質23.5公克/份

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NO 9. 元榆牧場

從飼養黑羽土雞起家的元榆牧場，除了滴雞精受到歡迎，其強調無添加化學物的即食雞胸肉，共有香蒜、海鹽、黑胡椒跟原味四種口味，不只使用牧場6週以上自然放山黑羽土雞，並結合米其林主廚技術指導，採用低溫烹調保水多汁，不只肉質口感帶勁，比一般的肉雞更Q，富含營養跟蛋白質，一條龍的生產，讓許多網友覺得吃了很安心。

元榆低溫烹調原味舒肥嫩雞胸 約90元/包（官網）

蛋白質23.8公克/份

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image source: 元榆牧場

NO.8 愛上新鮮

由一群台灣六七年級生共同創立，有著專業水產自產地採購經驗，網站上販賣許多農產鮮食，其雞胸肉不同於其他品牌，是採用無毒的鋁箔包裝，取代真空包塑膠袋，將肉質保持在最佳狀態。

因為價格優惠，送貨速度快，原味無腥味又沒有過多調味，清淡的口感，適合想當成其他料理基底使用。

原味海鹽舒肥嫩雞胸 約69元/包（官網）

蛋白質39.3公克/份

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NO.7 四食

提倡吃原型食物，不添加過多化學品的四食，提供的雞胸肉選擇有七種，從猶太鹽義式香草舒肥，到印度咖哩、美式BBQ都有，使用當日直送的國產雞肉，強調接單後製作，新鮮度有保證，並且沒有添加食品保存劑，低熱量又營養滿點，加上旗下有許多搭配主食，如低GI地瓜泥、薑黃飯等，低熱量又多樣化的搭配，成為不少網友的最愛。

無料鹽味舒肥雞胸肉 約109元/包（官網）

蛋白質35.7公克/份

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NO.6 UP運動吃沙拉

主打針對運動人士設計的食物品牌，兼顧方便、營養跟美味，並使用科學方法提供最佳的補充，旗下的舒肥雞胸肉系列產品，不只有常見的大塊雞胸肉，還有方便料理的「雞丁」，讓你可以搭配沙拉或是自己準備的便當，不只快速方便，馬上享受水嫩的雞肉，雞胸肉口味多達七種，雞丁則有香辣跟香菇雞兩種。

不只是原味- UP低溫嫩雞包 約70元/包（官網）

蛋白質33.6公克/份

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NO.5 野人舒食

以低溫烹調食品為主的野人舒食，原本靠電鍋煮雞肉走紅，靠著水嫩口感跟實惠的價格，由平均才24歲的年輕創辦人帶領下，在即食雞胸肉市場中闖出一片天，總共有多達13種口味，考量到天然風味，特意將食品添加成分落在5樣左右，採用低溫舒肥法烹調，嚴格控制溫度70度，揮別你對雞胸肉吃起來乾柴的刻板印象。

經典原味 - 野人舒雞胸 約69元/包（官網）

蛋白質41公克/份

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image source: 野人舒食

NO.4 大成

橫跨油品、海產、蛋品以及各類肉品的大成，旗下有出即食雞胸肉的品牌有「享點子」輕舒嫩雞胸系列，邀請法式餐廳主廚研發油蔥跟椒麻口味，另外也有跟採用基礎調味的「舒迷」雞胸肉，因為高蛋白質營養，使用低溫烹調的舒肥料理方式，其中鹽麴調味不死鹹，又可以在7-11隨手買到，鮮嫩口感成為健人們的最佳蛋白質夥伴。

舒迷輕食嫩雞胸肉 約59元/包（7-11

蛋白質16.6公克/份

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NO.3 卜蜂

創始於泰國的卜蜂集團，在台灣已經深耕多年，產品種類眾多，除了生鮮雞肉外，他們的即食雞胸肉在全家跟全聯都可以買得到，共有多達七種口味，因為價格經濟實惠，加上品質有一定水準，且一塊份量多達220克，吃起來有飽足感，相關販售通路多，算是雞胸肉中高CP值的選項，成為許多懶得煮的健身人士必備。

即食雞胸肉-經典風味 約47元/包（官網）

蛋白質 23.8公克/份

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NO.2 台畜

﻿創立超過45年的台畜，不僅生產各類生鮮肉，還有中式香腸、德式香腸、培根等加工食品，其生產的即食雞胸肉，也遍佈在超商跟量販店，口味從青檸紅藜、屏東麻油到川味椒麻約有六種，其中討論度較高的有迷迭香跟胡桃木香燻雞肉，有不少網友單吃鹹度比較重，適合搭配其他主食一起食用。

原味嫩雞胸肉(海鹽風味) 約70元/包（官網）

蛋白質20公克以上

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image source: 台畜

NO.1 台灣G霸

台灣G霸-原味G胸肉 約70元/包（官網）

蛋白質43.2公克/份

健身成果有目共睹的館長，不但健身房事業有成，與食品業者元進莊，聯合創立的「台灣G霸」品牌，推出系列即食雞胸肉產品，主打真空揉滾幫肌肉「馬殺雞」，口味更多達十二種，舉凡原味、川辣、韓式泡菜、匈牙利紅椒都有，吃完簡直環遊完世界一周，雖然有部分網友覺得口感偏柴，但仍有不少人非常喜歡其口味，且優於他牌的蛋白質含量。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月12日至2020年09月10日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『即食雞胸肉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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