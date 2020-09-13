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麥當勞「買1送1」歡樂送優惠碼快筆記！加碼百八魚場「全面買1送1」回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞臉書粉絲團、百八魚場臉書專頁
圖／麥當勞臉書粉絲團、百八魚場臉書專頁

美食優惠當前別分類型，有買一送一筆記就對啦！今天跟大家分享2大人氣品牌「買一送一」限時快閃好康，麥粉、日式料理控看過來！

麥當勞：歡樂送「美味三選一」買一送一

麥粉們最愛的麥當勞歡樂送買一送一又來囉！即日起只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費達低消28元，輸入優惠代碼「ILUVMCD」，截至9/22前即可享「大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅」三選一的「同品項買一送一」優惠。提醒大家每筆訂單限用一次及一項優惠，活動不適用於其他外送平台。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

另外，小資族最愛的「1+1=50套餐」8月底調整菜單，首度新增2大人氣選項：牛肉「吉事漢堡」、甜點「大蛋捲冰淇淋」，不論當下午茶或點心都超適合！

百八魚場：9月限定1日買一送一

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB
街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

日式料理「百八魚場」一日限定的「百八品牌日」9月再度回歸，9/18當天到店內用，消費任何主餐，不分時段可享全面買一送一。主餐包含所有定食、丼飯及握壽司盤，像是新鮮生魚片丼飯、酥炸豬排定食、烤鰻魚等，皆可不限同品項隨喜好任意混搭，惟會以價高者計價，帳單以桌為單位，最後酌收10%服務費。另外當天不適用振興券活動，消費滿500元不會送100元抵用券。

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