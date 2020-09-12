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5折開吃！超狂吃到飽「燒肉神保町」信義店開幕限定快把握，另有波士頓龍蝦免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
ATT 4 FUN引進吃到飽日式燒肉店「神保町」。圖／ATT 4 FUN提供
ATT 4 FUN引進吃到飽日式燒肉店「神保町」。圖／ATT 4 FUN提供

嗜肉控必衝！源自台南的超夯日式燒肉品牌「燒肉神保町」日前正式插旗信義區ATT 4 FUN，獨家祭出開幕限定優惠，即日起截至9/13（日）每日前50名到店用餐，即可5折開吃，其餘則享9折優惠。而9/14至9/30凡符合4成人同行並打卡分享，還可免費享用波士頓龍蝦乙隻，快閃好康快把握！

圖／燒肉神保町-台北信義館臉書專頁
圖／燒肉神保町-台北信義館臉書專頁

「燒肉神保町」為歡慶首度進駐台北信義，開幕首波祭出限量「半價優惠」，9/13為止前50名到店用餐的饕客，可享5折爽吃吃到飽方案，錯過的人也別難過，活動期間仍有10%折扣。而海鮮控千萬不能錯過9/14至9/30促銷活動，只要4位大人同行且打卡分享，現場即送1隻波士頓龍蝦，升級成更豪華的一餐。

提醒大家「5折」優惠活動將於早上10:45開始發放號碼牌，排隊起點位於1F GAP與1F UNIQLO中間門，每人限領1張號碼牌，正好假日不妨把握最後一天揪團吃爆！

燒肉神保町台北信義店 開幕優惠注意事項
1.每人每日限領1張號碼牌，每張號碼牌僅限1人享5折使用，結帳時出示給櫃檯人員即可。
2.五折優惠排隊起點為1FGAP及UNIQLO之間的門，並於10:45開始發放號碼牌，領到號碼牌後請勿離開現場，11:00統一由工作人員帶隊到四樓指定區域等候叫號進場，過號請重新排隊，其餘貴賓可享九折優惠，請至四樓櫃上標示之位置排隊依序入場。
3.本優惠適用吃到飽方案內容，不包含單點酒水。
4.折九折為原價九折，並需另付10%清潔費，等於免收清潔費。
5.以上若有未盡事宜，請依門市現場宣告為準，恕不另行通知。

圖／燒肉神保町-台北信義館臉書專頁
圖／燒肉神保町-台北信義館臉書專頁

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