跟手掌一樣大！千葉火鍋「巨無霸生蠔」免費送，3家門市限定快筆記

人氣吃到飽「千葉火鍋」除了不定時祭出優惠，也會推出期間限定食材及料理，繼上半年雞佛特色料理、9月新推爆汁水餃、引進異國冰棒，千葉再出快閃大招，即日起至10/4，凡每個假日前100名預約訂位，成人開鍋即能每人免費享用「三陸灣頂級生蠔」乙顆。幾乎和手掌一樣大的超狂生蠔，單看就好銷魂，限定3家門市立馬收入清單吃爆！

圖／千葉火鍋提供 圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋竹北店、苗栗、忠孝店即日起新推專屬好康，截至10/4止，每個假日前100名預約訂位的人，只要成人開鍋，每人即贈送一顆「巨無霸生蠔」。這款海味被視為日本生食級生蠔冠軍，產地來自日本生蠔霸主宮城三陸海岸，每顆大小驚人，肉質肥美而鮮甜。新竹及嘉義人也可就近在「鼎盛十里」限量品嚐，每顆優惠價99元，售完為止。

圖／鼎盛十里提供

另外，鼎盛配合6週年慶也有促銷活動，活動期間到店用餐、消費滿600元，身份證有「6」，對中1碼立馬贈送6個肉質飽滿的扇貝，對中2個6則可享有12個扇貝，等於多少個6就能獲得多少倍的扇貝。店內主打扇貝嚴選頂級厚質半殼扇貝，海鮮控絕對開吃！

圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里

嘉義店地址：嘉義市東區大雅路二段563-1號新竹店地址：新竹市東區關新東路199號營業時間：平日11:00–14:00、17:00–22:00；假日11:00–22:00

千葉火鍋活動門市

竹北店地址：新竹縣竹北市自強北路20號忠孝店地址：新竹市忠孝路281號苗栗店地址：苗栗市國華路982號營業時間 11:00–22:00

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