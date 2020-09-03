全聯開火鍋店啦！「全火鍋」主打米其林星級沾醬＋5種特選鍋底，最低只要299元

想到全聯，總會想到強大的社群行銷與優質的零售通路，像是先前的經濟健美學融合食物與健身，將全聯品牌推出新高度，更獲得民眾的一致認可。這回全聯將商機觸及到了火鍋業，推出全新火鍋品牌「全火鍋」，從鍋底、沾醬再到食材與裝潢用餐品質，用100％的堅持創造獨特的火鍋，將於9月4日正式對外營業，想要嚐鮮的火鍋控們，務必及早預約卡位喔！

新鮮的現打果汁吧是「全火鍋」的一大亮點，也顧及到鍋控的健康！ 圖／全火鍋臉書粉專

位於台北大安區的「全火鍋」，外觀門口用7,749顆燈泡與褐色木紋打造舒適順眼的橘色空間，再配上視覺饗宴的各色果汁吧，將作為全火鍋的亮點，除了享受吃鍋也能喝到新鮮健康的果汁。除此之外，在沾醬也完全不馬虎，與米其林一星的吉兆割烹壽司主廚合作推出4種醬料與6種配料，完全客製化又嚴選醬料，保證一沾再沾。

採用米其林一星特製的沾醬，共有4種沾醬與6種配料供調配。 圖／全火鍋臉書粉專

而最重要的重頭戲在於火鍋本身了，「全火鍋」共有5種鍋底可選擇，有滿滿台灣味的石頭鍋（299元起），並選用台灣在地豬梅花與豬五花供選擇，想吃牛肉的民眾，還可以選擇美國與澳洲特選的無骨牛小排與穀飼牛梅花；愛吃辣的鍋空則有「麻辣鴨血鍋」（329元起）可選擇，是由知名大廚「聖凱師」秘製的黃金比例湯底，肉一片片在麻辣湯底裡涮，保重胃口大開；若著重養身，還有「蔬果昆布鍋」（299元起），且點昆布鍋的民眾，還可享限量的米其林一星吉兆特製的沾醬乙份；另外針對素食消費者也提供嚴選的綜合菇菇盤。滿滿客製化，就是想讓前來消費的顧客能獲得優質的用餐體驗。

全火鍋主打五種鍋物湯底，並各自搭配不同的肉品供選擇，還有附餐與甜點供選擇。 圖／全火鍋臉書粉專

最後，全聯新推出的「全火鍋」，將強大的零售優勢發揮得淋漓盡致，所有食材都主打「擁有身分證」，且強調產地直送，就是希望顧客能吃到最新鮮的食材。日前粉絲專頁已正式公告9月4日對外新開幕，也將正式上線「網路訂位」服務，每份餐點最低只要299元起，還享附餐與甜點，推薦所有鍋控快Tag所有愛吃火鍋的親朋好友們，一起光顧全火鍋的獨特魅力吧！

所有食材主打擁有「身分證」，產地直送也是全聯零售業強大的特色。 圖／全火鍋臉書粉專

全火鍋

地址：台北市大安區光復南路280巷44號

全新開幕日期：9月4日，同步開放網路訂位，詳情請上粉絲專頁

營業時間：週日至週四11:30-22:30 ；週五至週六11:00-23:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/tsuanhotpot/?ref=page_internal

品牌識別採用溫暖的橘色。 圖／全火鍋臉書粉專

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