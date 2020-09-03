吃出一片小天地！ 十大IG美食「微網紅」排行　吃貨、店家必追

跟著他們吃就對了！

後疫情時代下，許多人會報復性旅遊、大吃，想跟朋友來場美食聚餐，你會怎麼找餐廳呢？除了透過Google地圖搜索，以圖片為主的IG也是許多人的參考依據！

因應而生的IG景點、餐廳標籤越來越多，相關的打卡點、hastag成為許多人的搜尋方式，或是用更快的方式—跟著美食網紅的推薦選擇！

具有貼文版面圖片多、限時動態更新快速的特色的IG，成為美食網紅興起的戰場，許多沒有大廣告預算的店家，都選擇與多位追蹤數5000至50000的人「IG美食微網紅」合作，而這些IG美食明日之星有誰呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPDERS網路意見領袖搜尋引擎》近半年內的調查告訴你！

image source:算命的說我很愛吃

NO.10 夠維根GoVegan

instagram帳號：govegantw

粉絲追蹤數：24,603

粉絲成長數：5,475

貼文平均互動數：1,098

由兩位大男孩白龍、大樹推廣「素食美味」，創立期間踩點超過100間餐廳、品嘗超過300道素食餐點，推廣植物性飲食、手作素食，兩人風格活潑，總是散發陽光笑容介紹蔬食，讓人感受到滿滿的正能量，每次發文都能激起粉絲互動，加上IG帳號內不少令人心動的素食美照，吸引許多新粉絲追蹤。

NO.9 張福仁

instagram帳號：fish355314

粉絲追蹤數：41,907

粉絲成長數：1,423



貼文平均互動數：969

自稱「早餐店阿姨認證的小帥哥」張福仁，就像鄰家男孩般，帶著粉絲到處嚐美食、遊玩，分享許多網美餐廳、打卡聖地，也時常介紹新飲料店、冰品、超商新品等，由於粉絲規模不低，加上發文更新頻率高，留言區也十分用心與粉絲互動，受到不少粉絲跟店家的愛戴。

NO.8 算命的說我很愛吃

instagram帳號：master_food_diary

粉絲追蹤數：47,178

粉絲成長數：4,198



貼文平均互動數：872



半夜肚子餓千萬別點進這IG，因為你會被滿滿的「美食神照」攻陷啦！從街邊小吃到肉食大餐、甜點飲料，「算命的說我很愛吃」不僅什麼都品嚐，還超級會拍！總是能把美食拍得讓人垂涎欲滴，版面滿滿的都是食物圖，讓吃貨看了直呼超療癒，貼文圖片品質佳、介紹詳細，使其粉絲成長不少。



NO.7 cutemo.love.disney

instagram帳號：cutemo.love.disney

粉絲追蹤數：32,803

粉絲成長數：1,743

貼文平均互動數：612

由辣人妻與美媽咪「谷丫mo」經營，每篇貼文都會用固定開場白：「大家好！我是谷丫mo！今天要來說一個⋯的故事」，成為其特色，除了分享與超萌女兒的親子生活，迪士尼周邊玩具與相關商品，其中好吃的餐廳介紹系列貼文，照片風格夢幻又漂亮，吸引不少女粉絲追蹤，其粉絲成長與貼文更新都穩定成長中。

NO.6 Meiko愛吃鬼

instagram帳號：food__meiko

粉絲追蹤數：43,204

粉絲成長數：6,343



貼文平均互動數：668



美食足跡遍佈台北、桃園，精選限時動態中，還會依照捷運站把美食打卡整理做整理，每篇食物照片上都會經過後製，貼心地寫上店家名稱，並於文內依照個人感想，附上美味跟CP值星級評分，以及餐廳地址、餐點價格等各種資訊，該帳號數據中以粉絲成長速度表現最突出，在Meiko用心經營下，成功吸引吃貨們的注目。

NO.5 ㄩㄐ吃透透

instagram帳號：earth85_

粉絲追蹤數：28,697

粉絲成長數：2,569

貼文平均互動數：694

主攻台北美食、宅配美食，帳號如其名真的「吃透透」，貼文更新數量是本次榜單冠軍，近半年更新則數就有230篇，在這樣的更新頻率下，貼文品質跟圖片構圖一點都不馬虎！每篇食記都會附上一段心得感想，而並非單純的附上價格跟資訊，有各種可愛、浮誇或是讓人食指大動的餐點介紹，加上每一張都讓人驚呼的食物美圖，吃貨追蹤後肯定覺得幸福滿分～

NO.4 愛比妞

instagram帳號：albee033880

粉絲追蹤數：46,748

粉絲成長數：3,578



貼文平均互動數：874



主攻台南美食的愛比妞，喜愛甜食與抹茶，版面除了美味的蛋糕、甜點、飲料與街頭甜品，也會分享超夯的鹹食餐廳，各種甜品食物特寫，讓你看了肯定想隔著螢幕吞口水。

本身有經營美食部落格的愛比妞，吃貨專業與經驗受到粉絲肯定，有不少既有讀者支持，具有穩固的粉絲規模，成為饕客們必追IG，滿滿的美食圖與品嚐介紹，給你最單純的幸福「食」刻！



NO.3 安蕾

instagram帳號：bgirl_anlei

★超嗨氣氛女王★貼文互動數最高

粉絲追蹤數：31,092



粉絲成長數：8,018



貼文平均互動數：4,609



自稱「肥宅教主」的安蕾，其實是搞怪又可愛的正妹吃貨一枚！不僅美食照片質感高，每次拍攝都超用心，不論扮起小當家，還是穿財神服、太后裝都能駕馭，搞怪之餘還能把美食融入構圖零違和，超用心的美食IG圖文，每次都能吸引留言討論，與粉絲的互動也十分熱烈，不時會開團購、舉辦美食聚會，分享優惠好物，只能說跟著安蕾的節奏吃準沒錯！

NO.2 找蔬食 Traveggo

instagram帳號：traveggo

★美食明日之星★粉絲成長數最高

粉絲追蹤數：41,961

粉絲成長數：19,694

貼文平均互動數：2,233

誰說吃素就是無聊又平淡？快把你對素食的刻板印象都丟掉！因為IG「找蔬食」帳號，不僅介紹各類好看、美味又欠打卡的的素食餐廳，也會分享一些素食小知識，像是吃豆腐、花椰菜、堅果，也能不靠吃肉就能補鐵，並分享素食者適用的網購美食，對環境友善的環保餐具、素食市集等，不僅吃素者必追，喜歡吃蔬菜、愛地球的你也會喜歡！

NO.1 板橋Eden x 食旅

instagram帳號：eden_0522

★美食IG領袖王★綜合評比最高

粉絲追蹤數：48,467

粉絲成長數：18,131

貼文平均互動數：1,882

介紹台北、桃園、台中與台南美食，可說是榜上美食地圖最廣的IG帳號，更新貼文數多，發文頻率穩定，又能兼顧貼文品質，是其最大特色，能將甜點飲料拍得可口又漂亮，肉食、海鮮大餐拍得新鮮澎湃，各種美食經過Eden的手後瞬間顏值爆表，每個貼文都讓人食慾爆發，也會附上心得感想與美食基本資料，其粉絲互動、成長數跟追蹤數都表現優異，是各項綜合評比後的冠軍。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》提供，統計時間範圍為2020年3月5日至2020年9月1日，共半年。

●研究範圍

2020年主要受眾在台灣地區，擅長美食介紹並經營IG社群之KOL。

●分析工具

《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》：分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲規模、粉絲成長、粉絲經營、貼文相關、貼文互動、影片觀看等關鍵指標計算KOL領袖價值。本調查則主要以IG粉絲規模(註1)、粉絲成長數(註2)、粉絲平均互動數(註3)、總貼文數(註4)、貼文平均互動數(註5)、影片平均瀏覽數(註6)等關鍵指標計算排名。

*註1「粉絲規模」：調查區間內，社群平台追蹤人數總和。

*註2「粉絲成長數」： 調查區間內，追蹤者的總新增(或減少)人數。

*註3「粉絲平均互動數」：調查區間內，每位粉絲的平均互動數。

*註4「總貼文則數」：調查區間內，帳號貼文總數。

*註5「貼文平均互動數」：調查區間內，平均每篇貼文獲得的互動數。

*註6「影片平均瀏覽數」：調查區間內，頻道影片的平均觀看數。

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