月見大阪燒珍珠堡、蓮霧蒟蒻！摩斯7新品接力登場

隨著中秋即將到來，摩斯漢堡於今秋新推出「月見大阪燒珍珠堡」以及「柚香胡麻豚燒珍珠堡」以及全新的早餐餐點，另外還有限店供應的澳式黑咖啡、摩斯馥樂白等新款飲品與甜品登場。在即日起至10月31日期間，購買任一米漢堡，還有機會獲得米漢堡兌換券、摩斯金點等多項大獎。

此次所推出的「月見大阪燒珍珠堡」，選用多種海鮮食材，搭配高麗菜絲、大阪燒醬、柴魚片與煎蛋，具有濃厚的和風滋味，單點100元。「柚香胡麻豚燒珍珠堡」則是以國產豬肉片搭配新鮮生菜，佐上特製柚香胡麻醬及焙炒白芝麻，單點90元。同步推出限店販售的咖啡新品中，「澳式黑咖啡」比美式咖啡更為濃郁，中杯65元。「摩斯馥樂白」則是以濃縮咖啡搭配牛奶，帶來澳式風味，中杯85元。至於「蓮霧蒟蒻」選用屏東蓮霧製成，有著清爽果香，每份40元。

摩斯漢堡也推出多款早餐新品與優惠。9月15起開始販售的「七味照燒豬排堡」，將豬排搭配蔬菜、吉士片，淋上加入七味粉與胡椒調製的日式七味照燒醬，每份65元。早餐限定的「鱈魚三明治」，使用法式吐司夾入鱈魚帕隄，搭配雞蛋沙拉及新鮮萵苣，佐酸甜芥末美乃滋，每份45元。即日起至9月6日期間，元氣牛肉蛋堡搭配冰紅茶(L)特價79元；9月7日至9月13日期間，黃金塔塔鱈魚堡搭配冰紅茶(L)也特價79元，兩套優惠價150元。