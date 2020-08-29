200元爽嗑炸雞！頂呱呱「1斤雞套餐」1日快閃回歸，66折優惠開吃開喝

肉肉控注意，炸雞品牌「頂呱呱」備受喜愛的「一斤雞活動」限時回歸！7月甫一推出就掀起嚐鮮潮的「經典辣味炸雞」再度加入快閃陣容，8/31當天到店購買一斤炸雞，配上飲品組合只要200元，每人限購兩組，憂鬱的週一最適合大口吃肉！

圖／頂呱呱提供

全台頂呱呱將於8/31推出一日限定好康，原價300元的套餐下殺66折，活動期間購買「經典辣味一斤雞」，搭配30元飲品乙杯僅要200元，超值優惠讓炸雞控能爽嗑雞肉又省荷包，吃起來更香更開心。優惠組合每人限買兩組，而購買一斤雞也能用39元加購原價60元的地瓜薯條，每份限加購一次，八月最後一日就用酥脆多汁的炸雞充電吧！

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