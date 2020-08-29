全民優惠！天賜百匯Buffet吃到飽「4人同行1人免費」　9月快揪團吃爆

Buffet控好康來襲！新莊人氣餐廳「天賜百匯」不定時推出壽星打折、指定星座優惠，如今9月特別祭出超狂優惠，不設條件、不限對象，每4人即可享1人免費，不吃太可惜！

圖／天賜百匯官網

天賜百匯自助餐主打豐盛菜色，台、西、日、港、泰式等多國料理應有盡有，而無限供應的現烤海鮮、現切牛排、手工現做Pizza、炙燒握壽司、各式生魚片等都是饕客必吃。本次9月促銷活動不再僅是限定對象的福利，9/1起至9/30推出「4人同行1人免費」全民好康，不論是4人、8人、12人，每4人同行即有1人免費，優惠者支付該餐期原價10%服務費即可，看來9月聚餐選項不必煩惱啦！

活動適用於平假日及所有成人，惟結帳時不可使用餐券、無法與其他優惠併用，手刀訂位起來！

圖／天賜百匯官網

天賜百匯

地址：新北市新莊區中正路542號

原價收費標準：週一至週五午餐790+10%；週一至週四晚餐890+10%；週五晚、假日全天990+10%（折扣不包括服務費）

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