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連續13天買一送一！奎克咖啡「金黃芒果冰沙、粉嫩水蜜桃冰沙」買一送一日期快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
奎克咖啡夏日限定「解憂冰菓室」閉幕倒數，「金黃芒果冰沙、粉嫩水蜜桃冰沙」連續13天買一送一。 圖／奎克咖啡
奎克咖啡夏日限定「解憂冰菓室」閉幕倒數，「金黃芒果冰沙、粉嫩水蜜桃冰沙」連續13天買一送一。 圖／奎克咖啡

人氣咖啡餐飲品牌「奎克咖啡」專為夏日打造的期間限定「解憂冰菓室」，即將於9月13日結束販售，9月1日至9月13日祭出兩款網美系飲品買一送一優惠活動，連續13天約伴喝一波！

高雄發跡的「黑浮咖啡」於2016年初推出第二咖啡品牌「Cuiqu奎克咖啡」，選用世界頂級莊園咖啡豆、堅持新鮮烘焙，每一杯咖啡皆現磨現沖，將最好的呈現給消費者，深受不少消費者喜愛。

上月趁著炎夏以「解憂冰菓室」為主題推出兩款網美系飲品，其中一款芒果控最愛的「仲夏芒果樂園」，酸甜芒果冰沙堆疊滿滿的金黃芒果，清新微酸檸檬搭配會爆漿的藍莓果汁爆爆珠，口感酸甜；另一款「夏日蜜室脫桃」以香甜水蜜桃製成沁涼冰沙，綴飾晶瑩草莓爆爆珠及多汁水蜜桃，造型粉嫩唯美，高顏值飲品推出就熱銷。

奎克咖啡為回饋喜愛「解憂冰菓室」的朋友，9月1日12點30分至9月13日，於活動期間加入奎克LINE@好友（帳號搜尋：@cuiqu）即可領取冰沙買一送一優惠券，快趁最後機會約伴一起拍照打卡消暑一波。

「仲夏芒果樂園」以金黃芒果製成的微酸香甜冰沙，搭配藍莓果汁爆爆珠，輕盈酸甜，售價150元。 圖／奎克咖啡
「仲夏芒果樂園」以金黃芒果製成的微酸香甜冰沙，搭配藍莓果汁爆爆珠，輕盈酸甜，售價150元。 圖／奎克咖啡

「夏日蜜室脫桃」繽紛蜜桃冰沙以藍莓及水蜜桃綴飾，口感清甜。搭配草莓爆爆珠，酸甜多汁，好喝又好拍，售價150元。 圖／奎克咖啡
「夏日蜜室脫桃」繽紛蜜桃冰沙以藍莓及水蜜桃綴飾，口感清甜。搭配草莓爆爆珠，酸甜多汁，好喝又好拍，售價150元。 圖／奎克咖啡

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