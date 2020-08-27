芫荽控必試！ 香菜先生最新應景「香菜蛋黃酥」 中秋節嘗鮮限量優惠開賣

讓香菜控為之瘋狂新作又來了！繼市面上聽見的香菜拌麵、香菜千層、香菜巧克力等，現在竟然吃得到「香菜月餅」，這也是「香菜先生」最新推出的中秋節應景新嘗試！

彰化北斗一片綠油油的香菜田成為最獨特的風景，也是全台香菜最大的產地。北斗香菜生產合作社以「香菜先生」為品牌，研發出以15公斤香菜才能製成1公斤的「香菜粉」，讓香菜控們可以隨時享受這迷人的香氣。

日前台灣「香菜先生」與香港知名甜點「秋夕」聯手推出超特別的「香菜月餅」，月餅表皮印上大大的香菜二字，沒有添加人造色素，完全使用新鮮芫荽、香菜粉以及香菜乾製成。香港點心師更推薦喜歡芫荽的朋友，可以將月餅放入微波加熱，香菜味道將會變得更加濃郁！

圖／取自北斗香菜生產合作社-香菜先生粉絲團

圖／取自北斗香菜生產合作社-香菜先生粉絲團

台灣版香菜月餅的麵皮一樣用天然香菜粉染色，另外特別加入蓮蓉和鹹蛋黃做成了「香菜蛋黃小月餅(蛋黃酥)」，更符合台灣人喜歡甜中帶點鹹的口感偏好，同時交由彰化縣北斗鎮在地熱搜景點的偑巷咖啡老闆代售，店裡亦能同步買得到香菜歐蕾、漸層香菜咖啡、香菜粉、香菜拌麵等芫荽銷售人氣產品。

香菜先生限量推出2000盒香菜月餅禮盒組，現已開始進行預購，9/5號前預購3盒以上即有早鳥優惠價每盒580元(原價650元)，香菜控們喜歡嘗鮮立馬手刀快搶！

北斗香菜生產合作社-香菜先生

地址：彰化縣北斗鎮中寮路50號

電話：0963-248-691

時間：09：00～20：00（週日休）

北斗偑巷咖啡

地址：彰化縣北斗鎮光復路128號

電話：04-8781168

時間：07：00～18：00

北斗鎮偑巷咖啡館和北斗香菜生產合作社合作，成功開發多種香菜飲品和食品。記者簡慧珍／攝影

圖／取自北斗香菜生產合作社-香菜先生粉絲團

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