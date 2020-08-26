1元雞腿吃到飽！Always Pizza「炸雞大胃王」比賽，限時開嗑30支雞腿再領3000獎金

召喚炸雞控！天蔥國際旗下全新品牌「Always Pizza」即將於9/19舉辦「炸雞大胃王比賽」，只要30分鐘內能夠成功吃完30支酥脆炸雞，即可用1元免費參加活動，而速度最快的大胃王，還能免費享有12吋比薩、再領3000元獎金，簡直太瘋狂！

圖／Always Pizza提供

位於林口的「Always Pizza」主打披薩、炸雞吃到飽，日前祭出首屆「炸雞大胃王比賽」，只要年滿20歲（含）即可報名參加。成功正取及備取者，9/19當日可挑戰於30分鐘完食30支炸雞，限時內將每支炸雞連酥皮帶肉吃乾淨，就能用1元代替報名費爽吃一波，加碼獲得價值300元的12吋披薩。而最快吃完的人，還能獨得3000元獎金，其中包含1500元現金與品牌1500用餐抵用券。

圖／Always Pizza提供

另外，出席活動的5名正取及5名備取，每人可免費外帶5支新鮮酥脆炸雞，無法完食的參賽者也可將剩下的雞腿全數打包回家，且可於店內免費享受1小時的沙拉自助吧。而活動報名階段，到店出示炸雞大胃王活動貼圖並完成指定步驟，即可享2支炸雞嚐鮮外帶價79元（原價110元），為炸雞控量身訂做的好康，趕快筆記下來！

圖／Always Pizza提供

Always Pizza

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號 (昕境廣場)炸雞大胃王比賽活動：9/19（六）1500；詳細資訊

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